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قبل جلسة النطق بالحكم بساعات... بالفيديو جمهور أحمد عز يدعمه ضد زينة

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الثلاثاء 12-01-2016 21:03

دشن جمهور الفنان أحمد عز عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لدعمه ضد الفنانة زينة، قبيل جلسة النطق بالحكم في قضية إثبات النسب يوم غد 13 يناير .

ودشن محبو عز هاشتاج "مش ولاد أحمد عز"معبرين عن ثقتهم في نجمهم الذي لا يكذب على جمهوره، ليس هذا فحسب بل دشنوا ايضاً لمؤازرته يحتوي على تصريحاته النافية لعلاقته بتوأمي زينة،عز الدين وزين الدين.

كما وجه الفانز الخاص به رسالة عبر الفيديو كتبوا فيها:"إلى أحمد عز أي إن كان إحنا على ثقة بك، وهنفضل على ثقة مهما كان القرار ،إحنا وراك وسندك وضهرك، ومن نجاح لنجاح يا عز، إحنا أهلك وعيلتك وظهرك..العزاوية جمهورك".

 

 

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