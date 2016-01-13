وفاة ممثل ديزني Michael Galeota عن عمر 31 عاماً

وجد ممثل ديزني السابق Michael Galeota متوفياً عن عمر 31 عاماً بحسب تقرير TMZ، عبر صديق قصده في منزله في منطقة Glendale بعد ان اتصل به عدّة مرات ولم يجب على الإتصال، فوجده جثة هامدة. وقد ورد أن وفاة ممثل Jersey قد توفي لأسباب طبيعية لكن سيتمّ تشريح الجثة .



وكان الراحل قد دخل المستشفى الأسبوع الماضي جرّاء وجع في بطنه وغادر يوم الأربعاء خلافاً لأوامر الطبيب.



Michael كان يعاني من مشاكل صحّية بما في ذلك إرتفاع في ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم، وكان لا يتبع النصائح الطبية.



يذكر أن Michael كان يمثل في مسلسل The Jersey على قناة ديزني .

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