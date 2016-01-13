تفكيك شكبة إرهابية تعمل لصالح داعش بولاية بومرداس الجزائرية

>تمكنت أجهزة الشرطة القضائية لولاية بومرداس من تفكيك شبكة إرهابية تعمل لصالح التنظيم الإرهابى "داعش" تتكون من 21 شخصا من بينهم 8 نساء كن يعتزمن الالتحاق بالتنظيم الإرهابى للانخراط فيما يعرف بـ"جهاد النكاح".

وذكر موقع صحيفة "الخبر" على شبكة المعلومات الدولية الانترنت مساء أمس الثلاثاء عن مصادر لم يسمها قولها إن تفكيك هذه الخلية، التى تعتبر أكبر ثانى خلية إرهابية تعمل على تجنيد العناصر للقتال ضمن هذا التنظيم الإرهابى بعد تلك التى تم القبض عليها فى العام الماضى قد تم بناء على معلومات استقتها أجهزة الأمن بعد توقيف شابة فى الثلاثينات من العمر تنحدر من بلدية أولاد هداج دائرة ببودواو غربى ولاية بومرداس الحدودية مع العاصمة كانت تنوى الالتحاق بالتنظيم الإرهابى الذى يقوده "أبو بكر البغدادى" لمشاركة عناصر التنظيم فيما يعرف بـ"جهاد النكاح".