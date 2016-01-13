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موريتانيا ترسل كتيبة من الجيش إلى جمهورية افريقيا الوسطى لحفظ السلام

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موريتانيا ترسل كتيبة من الجيش إلى جمهورية افريقيا الوسطى لحفظ السلام موريتانيا ترسل كتيبة من الجيش إلى جمهورية افريقيا الوسطى لحفظ السلام

>قررت موريتانيا إرسال كتيبة من جيشها إلى جمهورية إفريقيا الوسطى للمشاركة فى عمليات حفظ السلام التى تتولها الأمم المتحدة.

وقال مصدر رسمى إن الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز تفقد مساء أمس الثلاثاء هذه الكتيبة البالغ تعدادها 750 رجلا.

واوضح المصدر أن ارسال هذه الكتيبة يجسد التزام موريتانيا بالمساهمة فى جهود حفظ السلام والأمن الدوليين وعلى وجه الخصوص فى القارة الافريقية، كما تبرز حضور موريتانيا المتزايد وغير المسبوق فى هذه الجهود.

وقال الرئيس الموريتانى إن " نجاح هذه الكتيبة فى مهمتها مرهون باندفاع والتزام ضباط الصف والجنود اعضاء هذه الكتيبة بأداء المهام الموكلة اليهم على احسن وجه ضمانا لإنجاح اول مشاركة لموريتانيا فى قوة دولية تابعة للأمم المتحدة."
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