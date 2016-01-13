قبل إعلان أرسنال - النني يتدرب على يد ويلسون استعدادا لمواجهة ستوك سيتي

يستعد محمد النني لاعب وسط منتخب مصر - الذي ينضم لأرسنال خلال ساعات - بقوة لمباراة فريقه الجديد ضد ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

النني يتواجد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس استعدادا للسفر إلى لندن يوم الأربعاء ليتم تقديمه للإعلام كلاعب في صفوف أرسنال.

أرسنال يعلن ضم النني الأربعاء بعد وصوله من باريس

وعلم FilGoal.com أن النني خضع لبرنامج بدني دقيق خلال الأيام الأخيرة التي شهدت تواجده في سويسرا وفرنسا

تدرب النني منفردا في صالة الجيمانيزيوم وأرض الملعب على يد سام ويلسون عضو جهاز الإعداد البدني بأرسنال خلال الأيام الأخيرة.

هل يواجه ستوك سيتي؟

أرسنال يلعب ضد ليفربول ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء، قبل أن يواجه ستوك سيتي في الجولة التالية يوم الأحد.

وانبهر الفريق الطبي لأرسنال بالتقرير الكامل الذي وصله عن الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب المقاولون العرب السابق، وأتضح من خلاله جاهزيته البدنية لمواجهة ستوك، حسب تقارير إنجليزية.

النادي اللندني بدأ في التفاوض مع بازل حول انتقال النني منذ أواخر الشهر الماضي، لكن الاختلاف حول قيمة الصفقة وعدم استخراج تصريح العمل وتأشيرة الدخول للأراضي البريطانية بسهولة عطل الصفقة قليلا.

يذكر أن أرسنال يتصدر جدول الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة وبفارق نقطتين عن ملاحقه ليستر سيتي.

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جدير بالذكر أن النني لعب في صفوف ناشئي الأهلي منذ الخامسة من عمره قبل الانتقال للمقاولون في 2008 والمشاركة مع الفريق الأول في 2010.

وحصد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما لقب الدوري السويسري مع بازل في السنوات الثلاثة التي لعبها بقميص الفريق.

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