خبر في الجول - الزمالك يستقر على ضم شيكاتارا

يدرس الزمالك التعاقد مع المهاجم النيجيري ألفيس شيكاتارا لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويبحث الزمالك عن مهاجم إفريقي منذ فترة لدعم هجومه الذي يضم باسم مرسي وأحمد حسن مكي ومحمد سالم.

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وعلم FilGoal.com أن الزمالك استقر على ضم شيكاتارا الذي يبلغ 22 عاما ويلعب لفريق ابيا واريورز النيجيري.

وترشح شيكتارا من قبل لنادي الزمالك في فترة تولي جوزفالدو فيريرا تدريب الفريق، قبل أن ينل إعجاب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الحالي.

الزمالك أمامه أكثر من اسم لكن رغبة نادي الوداد المغربي في ضم المهاجم النيجيري قد تجعل النادي الأبيض يسرع في ضم شيكاتارا.

الزمالك يمتلك لاعبين أثنين أجانب في قائمته ليتبقى له مقعدا شاغرا وحيدا للاعب أجنبي.

شاهد بعض مهارات شيكاتارا