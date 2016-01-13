بالصور.. محافظ مطروح يشهد احتفالية المحافظة باليوم العالمى للمعاق

نظمت محافظة مطروح، احتفالية بقصر ثقافة مطروح، بمناسبة يوم المعاق العالمى، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح والسيد الإمام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، وعدد كبير من القيادات الشعبية والأمنية والدينية بالمحافظة.

وافتتح المحافظ خلال الاحتفالية معرض لمنتجات ذوى الإعاقة، من مشغولات يدوية ولوحات فنية، للجمعيات المشاركة فى الاحتفالية، وأبدى المحافظ إعجابه بالأعمال الفنية التي لا تقل عن التى تقام بالمعارض الكبرى.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القران الكريم أعقبها كلمة محمد صبرى مقرر المجلس القومى لشئون الإعاقة الذى قدم الشكر لمحافظ مطروح، على تخصيص مقر للمجلس القومى لشئون الإعاقة بمنطقة الكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح.

وكرم المحافظ المتفوقين من ذوى الإعاقة فى التعليم والجمعيات التى تعمل فى مجال شئون الإعاقة، كما قدم الطلاب الموهوبين من ذوى الإعاقة فقرات غنائية.

وشهد الاحتفال تصديق محافظ مطروح على صرف مبلغ 25 ألف جنيه للجمعيات المشاركة فى الاحتفالية ومدرسة الأمل للتربية الفكرية بالتربية والتعليم بواقع 5 ألاف جنيه لكل جمعية مشاركة فى الاحتفالية ودعم مدرسة الأمل للتربية الفكرية بمبلغ 5 ألاف جنيه بالإضافة إلى تطوير المدرسة وتوفير كافة الاحتياجات بها.

كما صدق المحافظ على تسيير رحلة إلى مدينة شرم الشيخ لأبناء المحافظة من ذوى الاحتياجات الخاصة للتعرف علي المعالم والمقاصد السياحية المصرية.

وأكد محافظ مطروح، خلال كلمته فى الاحتفالية، على سعادته بتواجده بين أبنائه، ليحتفل معهم بيوم المعاق العالمى، بالتزامن مع احتفال العالم أجمع خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل عام وهو اليوم العالمى الذى خصصته الأمم المتحدة خلال عام 1992.

وأكد المحافظ على ضرورة اهتمام كافة فئات المجتمع بالمعاقين ليصبحوا متميزين نافعين لمجتمعهم، مشيراً إلى أن محافظة مطروح بذلت جهوداً كبيرة، فى دعم ذوى الاحتياجات الخاصة، مع ما تقدمه لهم من جهود إنسانية وعلاجية مثل الكراسى المتحركة والأدوية والمساعدات وغيرها، وذلك لما يقع علينا من دور كبير فى ضرورة رعايتهم والاهتمام بهم، ليس عطفاً ولا منة، ولكن من أجل تذليل كافة العقبات التى تواجههم، وتكفل لهم حياة كريمة.

وأشاد المحافظ بذوى الاحتياجات الخاصة المتميزين فى مجالات عديدة بمطروح و بجهود المجلس القومى للإعاقة بمطروح والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ومديرية الشباب والرياضة بصفة خاصة، لدورهم القوى والفعال فى الاهتمام بالطفل من ذوى الاحتياجات الخاصة.



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