بالفيديو.."صحافة المواطن".. السيطرة على حريق ضخم بمحطة توليد كهرباء فى أبو قير

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب فى فى محول الوحدة الرابعة بمحطة توليد الكهرباء بمنطقة أبو قير فى محافظة الإسكندرية، ما أسفر عنه تصاعد ألسنة النيران من المحطة.

وأرسل القارئ أحمد الشريف صوراً لـ"اليوم السابع"، عبر خدمة "صحافة المواطن"، أوضحت وقوع الحريق، مشيراً إلى أن ما يقرب من 30 سيارة تابعة للحماية المدنية وصلت لموقع الحريق واستطاعت السيطرة عليه.

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