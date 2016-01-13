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هيثم الحريرى: عدم مناقشة قانون التظاهر خلال الـ15 يوما لا يعنى إغلاق ملفه

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هيثم الحريرى: عدم مناقشة قانون التظاهر خلال الـ15 يوما لا يعنى إغلاق ملفه هيثم الحريرى: عدم مناقشة قانون التظاهر خلال الـ15 يوما لا يعنى إغلاق ملفه
أكد المهندس هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، أن عدم مناقشة قانون التظاهر خلال الـ 15 يوما التى ستعرض فيها القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح لا يعنى إغلاق ملف تعديل القانون.

وأوضح عضو مجلس النواب، لـ "اليوم السابع"، أن هناك توصيات من المجلس القومى لحقوق الانسان لتعديل القانون سيلتزم بها خلال مطالبته بتعديله تحت قبة البرلمان، لافتا إلى أن الحديث ليس منغلق حول تلك الفترة، حيث يمكن فتح ملف قانون التظاهر فى أى وقت.

- تفاصيل أولى اجتماعات 8 لجان بـ"النواب".. "الموازنة" تبدأ بورشة عمل لمناقشة قوانين الضرائب.. و"الثقافة" توافق على قرارات بقوانين.. و"التظاهر" لن يناقش تحت القبة.. و"مرتضى" يتغيب عن جلسة "حقوق الإنسان"

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