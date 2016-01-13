"التموين" تصرف 100 مليون جنيه دفعة جديدة من مستحقات "البقالين" عن ديسمبر

أكد ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين ، أنه تم توريد دفعة جديدة من مستحقات بقالى التموين بقيمة 100 مليون جنيها عن فارق نقاط الخبز لشهر ديسمبر الماضى ليصل إجمالى ما تم توريدة للبقالين عن شهر ديسمبر 380 جنيها حتى الان ، موضحا أنه سيتم صرف باقى مستحقاتهم خلال الأيام المقبلة.

وأضاف ممدوح عبد الفتاح، لـ"اليوم السابع"، أن مستحقات البقالين عبارة عن السلع المجانية التى تم صرفها للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز، خاصةً وأن المنظومة الجديدة للخبز تتيح لكل مواطن 5 أرغفة بقيمة 5 قروش لكل رغيف، لافتاً إلى أنه حال ترشيد استهلاك الخبز يتم صرف سلع مجانية للمواطنين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات سابقة، استمرار صرف نقاط الخبز الشهرية للمواطنين، وهى السلع الغذائية المجانية التى يقوم المواطنون بالحصول عليها مقابل ما يوفرونه من حصصهم من استهلاك الخبز.

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