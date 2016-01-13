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الانتهاء من مواصفات ورقة الامتحانات للثانوية العامة أواخر يناير

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الانتهاء من مواصفات ورقة الامتحانات للثانوية العامة أواخر يناير الانتهاء من مواصفات ورقة الامتحانات للثانوية العامة أواخر يناير
قال محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ينتهى أواخر الشهر الجارى من وضع مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف سعد لـ" اليوم السابع"، أن المواصفات تشمل جميع المواد، للنظامين، وسيتم التركيز على أسئلة الفهم والتذكر وفقا للنسب المقررة فى كل مادة.

كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 4 من يونيو المقبل للنظام القديم و5 من نفس الشهر للنظام الحديث، كما بدأ أيضا 550 ألف طالب بالثانوية العامة تسجيل استمارة الامتحانات إلكترونيا على الموقع الرسمى لوزارة التعليم.

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