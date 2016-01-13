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هيثم الحريرى: إجماع لجنة القوى العاملة على رفض قانون الخدمة المدنية

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هيثم الحريرى: إجماع لجنة القوى العاملة على رفض قانون الخدمة المدنية هيثم الحريرى: إجماع لجنة القوى العاملة على رفض قانون الخدمة المدنية
أكد النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، أن هناك إجماع فى لجنة القوى العاملة على رفض قانون الخدمة المدنية، متمنيا النجاح فى إسقاط القانون خلال الجلسة العامة التى تعقد الأسبوع المقبل، وواصفا إياها ببشرة خير.

وقال الحريرى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "بشرة خير.. اليوم كان هناك إجماع فى لجنة القوى العاملة على رفض قانون الخدمة المدنية.. أتمنى أن ننجح فى إسقاط القانون الاسبوع القادم فى الجلسة العامة.. ما ضاع حق وراءه مطالب".


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