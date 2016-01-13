أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مارك زوكربيرج يدعو للاحتفال بـ"يوم الصديق" فى الذكرى 12 لتدشين "فيس بوك"

Google+ Print
مارك زوكربيرج يدعو للاحتفال بـ"يوم الصديق" فى الذكرى 12 لتدشين "فيس بوك" مارك زوكربيرج يدعو للاحتفال بـ"يوم الصديق" فى الذكرى 12 لتدشين "فيس بوك"
دعى مارك زوكربيرج، مؤسس موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إلى الاحتفال بما أسماه بـ"يوم الصديق" تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الثانية عشر لتدشين "فيس بوك".

وقال مؤسس موقع "فيس بوك" عبر حسابه الشخصى بالموقع "4 فبراير هو عيد فيسبوك الـ 12، الذكرى السنوية لديها معانٍ كثيرة بالنسبة لى كفرصة للتفكير فى مدى وصلنا معا كمجتمع".

وأضاف "عندما كتبت أول كود لـ"فيس بوك" فى يناير 2004، آملت أن يساعد الطلاب فى كليتى فى الاتصال والتجمع فى مجتمع واحد معاً، اليوم أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم يستخدمون فيس بوك للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والأحباء".

وتابع "الصداقة والحب والعطف الذين ننشرهم على فيس بوك تغير العالم كل يوم بطرق لا يمكننا قياس تماما، فى بعض الأحيان أحياناً تجعل الناس فى حياتنا يشعرون بأنهم محبوبين أكثر، وأحياناً الصداقة تصبح قوة تضعنا على طرق مختلفة فى الحياة، وأحياناً أخرى الصداقة تحرك العالم".

واستطرد قائلاً "فى 4 فبراير، أتمنى أن تشاركونى فى الاحتفال بيوم الصديق، لحظة للاحتفال بالصداقات التى أحدثت تغييراً فى حياتك، إذا كان لديك قصة عن الصداقة، أنا أحب أن أسمعها، يرجى مشاركتى بها فى التعليقات أدناه وسأقرأ العديد منهم ما أستطيع".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365