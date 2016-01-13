مارك زوكربيرج يدعو للاحتفال بـ"يوم الصديق" فى الذكرى 12 لتدشين "فيس بوك"

دعى مارك زوكربيرج، مؤسس موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إلى الاحتفال بما أسماه بـ"يوم الصديق" تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الثانية عشر لتدشين "فيس بوك".

وقال مؤسس موقع "فيس بوك" عبر حسابه الشخصى بالموقع "4 فبراير هو عيد فيسبوك الـ 12، الذكرى السنوية لديها معانٍ كثيرة بالنسبة لى كفرصة للتفكير فى مدى وصلنا معا كمجتمع".

وأضاف "عندما كتبت أول كود لـ"فيس بوك" فى يناير 2004، آملت أن يساعد الطلاب فى كليتى فى الاتصال والتجمع فى مجتمع واحد معاً، اليوم أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم يستخدمون فيس بوك للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والأحباء".

وتابع "الصداقة والحب والعطف الذين ننشرهم على فيس بوك تغير العالم كل يوم بطرق لا يمكننا قياس تماما، فى بعض الأحيان أحياناً تجعل الناس فى حياتنا يشعرون بأنهم محبوبين أكثر، وأحياناً الصداقة تصبح قوة تضعنا على طرق مختلفة فى الحياة، وأحياناً أخرى الصداقة تحرك العالم".

واستطرد قائلاً "فى 4 فبراير، أتمنى أن تشاركونى فى الاحتفال بيوم الصديق، لحظة للاحتفال بالصداقات التى أحدثت تغييراً فى حياتك، إذا كان لديك قصة عن الصداقة، أنا أحب أن أسمعها، يرجى مشاركتى بها فى التعليقات أدناه وسأقرأ العديد منهم ما أستطيع".



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