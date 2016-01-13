جهازى تعمير سيناء وتعليم الكبار يوزعان 62 شهادة محو الأمية بأبو زنيمة

نظم المهندس محمد حسنى السقا رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير مدن القناة وسيناء، وأيمن عبد المنعم ناجى مدير فرع جنوب سيناء لتعليم الكبار أمس الثلاثاء، حفل توزيع 62 شهادة محو الأمية على سيدات وفتيات مدينة أبوزنيمة والتجمعات البدوية التابعة لها، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبالتعاون بين جهاز التعمير، وجهاز محو الأمية بجنوب سيناء، بحضور المهندس محمد الحلوسى المدير التنفيذى لمشروع التنمية المتكاملة، والعميد محمد محمود عبد الهادى نائب رئيس مدينة أبوزنيمة، والمهندس محمود عبد الرحيم نائب رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء .

وقال أيمن عبد المنعم ناجى مدير فرع جنوب سيناء لتعليم الكبار، فى كلمته بالحفل، أن عدد فصول محو الأمية بمدينة أبوزنيمة قد وصل إلى 6 فصول مقيد بهم 80 متعلماً نجح منهم 62، مشيراً لإلى أن هذه الفصول شهدت اقبال شديد من الوديان والتجمعات البدوية مثل تجمع الرملة والبدع ووادى مكتب.

ومن جانبه، أشاد رئيس جهاز التعمير بحرص السيدات والفتيات البدويات على التعليم، مشيراً إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية سيناء، موضحاً أن ذلك سوف يكون له مردود إيجابى فى تربية وتعليم أبناء سيناء، ما يساعد على أن تكون محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية خلال أواخر عام 2016.



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