محافظ أسوان يزور أسرة يعانى أبنائها من ضمور الأطراف

زار اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان منزل المواطن سعد هلال عبد الرؤوف 64 سنة، بمدينة أسوان والذى يعول ثلاثة أبناء جميعهم يعانون من مرض الضمور العصبى فى الأطراف السفلية.

وقد وجه محافظ أسوان مدير عام الصحة الدكتور إيهاب حنفى بعلاج الأبناء الثلاثة على نفقة الدولة وسرعة نقلهم بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى أسوان الجامعى للكشف والفحص الطبى عليهم بقسم المخ والأعصاب من خلال استشاريين متخصصين فى هذه النوعية من الأمراض.

كما أعطى مجدى حجازى توجيهاته بصرف 1500 جنيه، إعانة مالية عاجلة للأسرة من المحافظة لمساعدة الأسرة على مواجهة الظروف المعيشية، وخاصة أن الأب ليس لديه أى مصدر رزق أخر سوى المعاش، موجهاً أيضاً بتوفير فرصة عمل للإبن الأكبر ياسر سعد هلال 32 سنة والذى يعانى من الإعاقة بسبب هذا المرض العضال.

ووجه المحافظ بصرف مديرية التضامن الإجتماعى 325 جنية معاش ضمان اجتماعى له، وأيضاً معاش ضمان اجتماعى للإبن الأصغر محمد سعد هلال 22 سنة، بجانب بعض المساعدات العينية الأخرى للأسرة.