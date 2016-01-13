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النائب عن محافظة كركوك العراقية يؤكد دخول 50 عائلة عربية إليها

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النائب عن محافظة كركوك العراقية يؤكد دخول 50 عائلة عربية إليها النائب عن محافظة كركوك العراقية يؤكد دخول 50 عائلة عربية إليها

>أكد خالد المفرجى النائب عن محافظة كركوك العراقية مساء أمس الثلاثاء دخول 50 عائلة عربية إلى كركوك عبر مناطق البيشمركة .

وقال خالد المفرجى ان قوات البيشمركة وبتنسيق ودعم من ادارة كركوك استقبلت اليوم 50 عائلة عربية هاربة من بطش تنظيم داعش عبر مناطق التماس التى تنتشر فيها قوات البيشمركة .

وأشار المفرجى إلى أن اجمالى العوائل العربية بمحافظة كركوك والتى هربت من مدنها وقراها ونواحيها وتوجهت إلى كركوك وصل لأكثر من 17 الف عائلة عربية.

وقال إن" الـ 50 عائلة التى دخلت كركوك اليوم هى فى الأصل من مناطق قضاء الحويجة ونواحى الزاب والرياض والعباسى والرشاد وقد تم نقلها إلى مخيم نزراوه للنازحين شرق كركوك".

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