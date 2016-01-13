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أخبار السعودية اليوم..المملكة تحتفى بالذكرى الأولى لتولى خادم الحرمين الحكم

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أخبار السعودية اليوم..المملكة تحتفى بالذكرى الأولى لتولى خادم الحرمين الحكم أخبار السعودية اليوم..المملكة تحتفى بالذكرى الأولى لتولى خادم الحرمين الحكم
ركزت أخبار اليوم على الدعوات بالاحتفاء بالذكرى الأولى لتولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مقاليد الحكم، فيما تناولت أخبار السعودية اليوم ادانة المملكة واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية التى وقعت فى العراق حديثاً وتركيا .
>وتناولت أخبار السعودية اليوم الدعوات للاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على كل مواطن ومواطنة هو احتفاء بسنة من الأمن والأمان والإنجاز والعطاء، تمّ خلالها تطوير الأنظمة وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة، ومواصلة تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية والتنموية فى مختلف أنحاء المملكة؛ ليعم نفعها شرائح المجتمع كافة المحتاج قبل الغني والقرية قبل المدينة، حتى تتحقّق تنمية متوازنة وشاملة، وعلى الرغم من أن المشاريع، ولا سيما الكبيرة منها، مثل الموانئ والمدن الاقتصادية ومركز الملك عبدالله المالى ومشاريع الطرقات والسكة الحديدية، تستغرق بعض الوقت فى تشييدها وبنائها وتشغيلها وظهورها إلى حيز الوجود، إلا أنه بدأت تنعكس آثارها الإيجابية على الحياة العامة للمواطن من خلال تنشيط الدور الاقتصادي والحركة التجارية والعقارية، وتهيئة فرص أكبر وأكثر لمصادر الدخل والعيش الكريم.

وأبرزت أخبار السعودية اليوم انجازات الملك سلمان فى جميع أنحاء المملكة التى تحوّلت إلى ورشة عمل ومرحلة بناء، فى الوقت الذى يمر العالم فيه بأزمة مالية خانقة، وفى حقيقة الأمر، فإن هذه المشاريع المتعدّدة والمتنوّعة التى تهدف إلى خير ورفاهية المواطن ترسخت من خلال المواطن وولائه لقيادته وانتمائه لوطنه، ومن التفاف الرعية حول الراعى، بحبل من الود والحب الساكن فى القلوب والنفوس.

فيما تناولت أخبار السعودية اليوم البيان الصادر عن المملكة والذى عبّرت خلاله الرياض عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية التى وقعت فى العراق حديثاً وتركيا .

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن المملكة تعبّر عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي وقعت فى كل من دولة العراق الشقيقة وجمهورية تركيا الشقيقة، وما أسفرت عنهما من مقتل وإصابة الأبرياء".

وأكد المصدر، بحسب "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، "وقوف المملكة إلى جانب الدول الشقيقة في محاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره".

واختتم المصدر تصريحه بتقديم تعازى المملكة لأسر الضحايا ولحكومتى العراق وتركيا مع تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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مصر 365

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