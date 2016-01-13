"العفو الدولية": القبض على شقيقة المدون رائف بدوى فى السعودية

>نددت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء باعتقال الرياض شقيقة المدون السعودى رائف بدوى الذى يقضى فى المملكة عقوبة السجن لمدة 10 سنوات والجلد الف جلدة بتهمة الإساءة للإسلام، معتبرة ان اعتقالها هو "تراجع جديد وخطير لحقوق الإنسان" فى هذا البلد.

وقالت المنظمة على موقعها الإلكترونى ان سمر بدوى اعتقلت صباح الثلاثاء فى جدة مع ابنتها البالغة من العمر عامين وقد استجوبتها الشرطة لمدة اربع ساعات ثم احالتها إلى سجن الظهران.

وبحسب انصاف حيدر، زوجة رائف بدوى، فان سمر "اعتقلت بتهمة تشغيل حساب شقيقها رائف على تويتر"، وكان حكم على الناشط فى حقوق الإنسان بالسجن لمدة 15 عاما.