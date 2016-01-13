أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"العفو الدولية": القبض على شقيقة المدون رائف بدوى فى السعودية

Google+ Print
"العفو الدولية": القبض على شقيقة المدون رائف بدوى فى السعودية "العفو الدولية": القبض على شقيقة المدون رائف بدوى فى السعودية

>نددت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء باعتقال الرياض شقيقة المدون السعودى رائف بدوى الذى يقضى فى المملكة عقوبة السجن لمدة 10 سنوات والجلد الف جلدة بتهمة الإساءة للإسلام، معتبرة ان اعتقالها هو "تراجع جديد وخطير لحقوق الإنسان" فى هذا البلد.

وقالت المنظمة على موقعها الإلكترونى ان سمر بدوى اعتقلت صباح الثلاثاء فى جدة مع ابنتها البالغة من العمر عامين وقد استجوبتها الشرطة لمدة اربع ساعات ثم احالتها إلى سجن الظهران.

وبحسب انصاف حيدر، زوجة رائف بدوى، فان سمر "اعتقلت بتهمة تشغيل حساب شقيقها رائف على تويتر"، وكان حكم على الناشط فى حقوق الإنسان بالسجن لمدة 15 عاما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020