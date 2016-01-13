شباك نيوكاسل المفضلة دائما لروني.. سجل 14 وصنع 9 أمامهم

أصبح نيوكاسل أكثر فريق سجل في شباكه واين روني مهاجم مانشستر يونايتد أهدافا في الدوري الانجليزي وذلك بعد هدفيه اليوم في تعادل الفريقين بثلاثية.

ورفع روني رصيده من الأهداف في شباك نيوكاسل إلى 14 هدفا في 21 مباراة لعبها روني في الدوري الإنجليزي ضد الماكبايز وذلك منذ اللقاء الأول أمامهم عندما كان بقميص إيفرتون في موسم 2002-2003.

وكان أستون فيلا أكثر فريق أمطر روني شباكهم بأهداف برصيد 12 هدفا وذلك قبل مباراة الليلة التي أصبحت فيها شباك نيوكاسل هي الأكثر زيارة من تسديدات روني.

ولم يكتف روني بذلك إذ رفع رصيده من الأهداف التي أهداها لزملائه لتسجيلها في مرمى نيوكاسل إلى 9 أهداف في المشاركات السابقة ليصبح نيوكاسل أيضا أكر فريق صنع روني أمامه أهداف لزملائه في الدوري الانجليزي.

وتعتبر تلك المباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها روني أهدافا إذ سجل أمام شيفيلد وسوانزي سيتي وذلك لأول مرة منذ سبتمبر 2013 عندما سجل في مرمى كل من مانشستر سيتي وكريستال بالاس وباير ليفركوزن.

إضافة إلى ذلك تعتبر تلك هي المرة الأولى التي يسجل فيها روني ثنائية منذ فبراير 2015 وذلك في مرمى سندرلاند.