أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط سيارة محملة بنصف طن مفروشات وأدوات منزلية مجهولة المصدر بالإسماعيلية

Google+ Print
ضبط سيارة محملة بنصف طن مفروشات وأدوات منزلية مجهولة المصدر بالإسماعيلية ضبط سيارة محملة بنصف طن مفروشات وأدوات منزلية مجهولة المصدر بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث من ضبط سيارة محملة بنص طن مفروشات وأدوات منزلية مجهولة المصدر بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بورود وردت معلومات للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين مفادها قيام "أنس .م. ا" 36 سنة تاجر ، بالتردد على المحلات بدائرة المحافظة لتوزيع أنواع رديئة من المفروشات مجهولة المصدر .

وبإجراء التحريات أكدت صحة المعلومات الواردة ، وتم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم ، وتمكن الرائد عادل الجزار وكيل مباحث التموين والقوة المرافقة له من ضبطه حال قيادته السيارة رقم " 3496 د م ب" " نقل " محملة بكمية من المفروشات والأدوات المنزلية مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم وبدون علامات تجارية أو مستندات وزنت جميعها حوالى " 500 كيلو جرام ".

تم التحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد