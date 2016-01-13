ضبط سيارة محملة بنصف طن مفروشات وأدوات منزلية مجهولة المصدر بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط سيارة محملة بنص طن مفروشات وأدوات منزلية مجهولة المصدر بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بورود وردت معلومات للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين مفادها قيام "أنس .م. ا" 36 سنة تاجر ، بالتردد على المحلات بدائرة المحافظة لتوزيع أنواع رديئة من المفروشات مجهولة المصدر .

وبإجراء التحريات أكدت صحة المعلومات الواردة ، وتم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم ، وتمكن الرائد عادل الجزار وكيل مباحث التموين والقوة المرافقة له من ضبطه حال قيادته السيارة رقم " 3496 د م ب" " نقل " محملة بكمية من المفروشات والأدوات المنزلية مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم وبدون علامات تجارية أو مستندات وزنت جميعها حوالى " 500 كيلو جرام ".

تم التحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.