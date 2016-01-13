القبض على 5 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 5 هاربين من أحكام جنائية ومطلوبين لدى جهات التحقيق بينهم هارب من المؤبد خلال حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم المتهم " رمضان .ع. إ " 25 سنة عاطل مقيم الأربعين ــ السويس مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2463 لسنة 2013 قسم أول والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " سرقة بالإكراه" والمتهمة " زينب. أ .ي " 45 سنة مدرسة مقيمة شارع القماش دائرة قسم ثالث مطلوب التنفيذ عليها فى الجناية رقم 3503 لسنة 2015 قسم ثان والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة " تزوير" .

والمتهم " محمد. أ. م " 26 سنة طالب مقيم شارع سعد زغلول دائرة قسم أول مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 984 لسنة 2015 قسم أول والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة " عاهة مستديمة" والمتهم " ياسر. ح. س" 32 سنة ميكانيكى مقيم مشتول السوق ــ الشرقية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 350 لسنة 2010 قسم الشروق ــ القاهرة والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة " مخدرات" والمتهم "بهاء .ج. م" 49 سنة عاطل مقيم السادات ــ دائرة مركز التل الكبير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 5980 لسنة 2015 جنايات مركز التل الكبير بتهمة " عاهة مستديمة"، تم التحفظ على المتهمين وإخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .