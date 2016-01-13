القبض على 5 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم المتهم " رمضان .ع. إ " 25 سنة عاطل مقيم الأربعين ــ السويس مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2463 لسنة 2013 قسم أول والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " سرقة بالإكراه" والمتهمة " زينب. أ .ي " 45 سنة مدرسة مقيمة شارع القماش دائرة قسم ثالث مطلوب التنفيذ عليها فى الجناية رقم 3503 لسنة 2015 قسم ثان والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة " تزوير" .
والمتهم " محمد. أ. م " 26 سنة طالب مقيم شارع سعد زغلول دائرة قسم أول مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 984 لسنة 2015 قسم أول والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة " عاهة مستديمة" والمتهم " ياسر. ح. س" 32 سنة ميكانيكى مقيم مشتول السوق ــ الشرقية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 350 لسنة 2010 قسم الشروق ــ القاهرة والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة " مخدرات" والمتهم "بهاء .ج. م" 49 سنة عاطل مقيم السادات ــ دائرة مركز التل الكبير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 5980 لسنة 2015 جنايات مركز التل الكبير بتهمة " عاهة مستديمة"، تم التحفظ على المتهمين وإخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .