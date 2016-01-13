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عمال شركة أجريوم بدمياط يقدومون شكوى بعد إجبارهم على تقديم استقالاتهم

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عمال شركة أجريوم بدمياط يقدومون شكوى بعد إجبارهم على تقديم استقالاتهم عمال شركة أجريوم بدمياط يقدومون شكوى بعد إجبارهم على تقديم استقالاتهم
توجه عدد من العاملين بشركة أجريوم Eenpc بدمياط، الثلاثاء، إلى مكتب العمل التابع لوزارة القوى العاملة للمطالبة بحقوقهم وعمل توكيل لمحام للدفاع عنهم أمام تعنت الشركة فى الإصرار على تقديم استقالاتهم وإهدار كافة حقوقهم المادية والمعنوية لأكثر من 5 سنوات عمل دون تسوية فعلية لأوضاعهم القانونية والوظيفية بشكل مناسب، وقال العاملون: "لن نمتنع عن العمل ولن نقدم استقالتنا" .

كان أكثر من 150 عاملا بالشركة قد امتنع عن التوقيع على استقالة من شركة أجريوم الكندية Enpcمع تمسكهم بكيانهم الوظيفى وقيامهم بالعمل بشكل مستمر دون توقف ويرون أن هذا الوضع يمثل إهدارا لجميع حقوقهم القانونية ونصوص قانون العمل دون مبرر بعد مطالبة الشركة لهم بتقديم استقالتهم بزعم أن الشركة لم تعد موجودة وأنه سيتم نقلهم إلى شركة موبكو لصناعة الأسمدة.

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