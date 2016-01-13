القبض على اثنين من عناصر جماعة الإخوان بإدفو فى أسوان

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملة مكبرة بمركز إدفو بالتنسيق مع فرع الأمن العام والأمن الوطنى مدعومين بمجموعات قتالية من الأمن المركزى، كان من ضمن نتائجها القبض على مهندس وفنى من عناصر جماعة الإخوان، وذلك بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف.

وتلقى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان إخطاراً اليوم بضبط " خالد. م" - 32 سنة مهندس مقيم بدائرة مركز ادفو، و" حسن . ا" - 36 سنة فنى ومقيم بدائرة مركز أدفو، وذلك لانتمائهما لجماعة الإخوان والإشتراك فى المظاهرات المحرضة على العنف وإثارة الفوضى، حسبما أفادت الشرطة.

وتحرر المحضر رقم 8 أحوال مركز أدفو لسنة 2016م، وجارى عرض المتهمان على النيابة.