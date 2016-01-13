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19 ألف طالب يؤدون امتحانات النقل بمدارس محافظة جنوب سيناء فى جميع المراحل

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19 ألف طالب يؤدون امتحانات النقل بمدارس محافظة جنوب سيناء فى جميع المراحل 19 ألف طالب يؤدون امتحانات النقل بمدارس محافظة جنوب سيناء فى جميع المراحل
تبدأ امتحانات النقل للصفين الثانى والثالث الابتدائى بمدارس محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء بالإضافة إلى امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الإعدادى، والصفين الأول والثانى الثانوى، وتستأنف باقى صفوف النقل الامتحانات السبت المقبل 16 يناير للصفين الرابع والخامس الابتدائى، والنقل للتعليم الفنى ، بينما تبدأ امتحانات الشهادتين الإعدادية والإبتدائية السبت 23 يناير الجارى.

وأكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن 19 ألف طالب سوف يؤدون الامتحانات على مستوى مدن المحافظة وبجميع المراحل، مشيراً إلى أنه قد تم الاطمئنان على جاهزية جميع اللجان وتشكيل الكنترولات والاطمئنان على أوراق الإجابة من خلال الاتصال الدائم بغرف العمليات بجميع الإدارات.

وأضاف سويلم أنه قد شدد على منع الغش منعاً باتاً، كما أكد على ضرورة غلق بوابات المدارس مع التواجد الأمنى بها، وطالب بضرورة توفير الهدوء للطلاب داخل اللجان، وأن يتم التصحيح والرصد عقب انتهاء اللجان مباشرة.

وطالب سويلم بالشفافية والحيادية التامة عند التصحيح وعند رصد الدرجات، كما حذر سويلم بشدة المخالفين لقواعد الامتحانات، مؤكداً أن المديرية استعدت بخطط بديلة لكافة الأمور المتعلقة بالامتحانات.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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