مستشار المفتى:رصدنا 90موقعاً تكفيرياً ونظمنا حملات لوقاية الشباب من التطرف

أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء رصدت 90 موقعا إلكترونيا تكفيريا تحض على العنف والكراهية.

وقال "نجم" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا مصر" المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى: " ورصدنا رسائل على على هذه المواقع تحض على العنف والكراهية".

وحذر من تأثير تلك المواقع على الشباب، موضحاً أن مرصد الفتاوى بدار الافتاء يفضح البنية الأيدلوجية للتيارات المتطرفة، ويعمل على الدخول لتلك المواقع والرد عليها مباشرة.

وتابع: "نظمنا حملات مكثفة لوقاية الشباب من الوقوع فى براثن هذا الفكر المنحرف المتطرف ، مترجمة لـ 10 لغات ".

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