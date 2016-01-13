مجموعة Courrèges Estée Lauder جديدة ومميزة

ماركتان مبدعتان للغاية تتعاونا على ابتكار مجموعة ماكياج "مذهلة" محدودة الإصدار، تطرح ألواناً خفيفة تطفو على الشفاه، العيون والوجه

رواد الفضاء، الأقمار الصناعية، الصواريخ التي انطلقت إلى القمر. تطور وإنجاز غير مسبوق استطاع ضمان الفترة الافتتاحية لاكتشاف المجرات التي عُرفت باسم عصر الفضاء في أوائل الستينات. عندما قامت الثقافة المستقبلية فيما بعد باستهلاك الحقبة، كان هناك اسمين يحتلا الصدارة: Estée Lauder و André Courrèges. هي: مبتكرة في عالم صناعة الجمال عندما كان شعار "كل امرأة بإمكانها أن تكون جميلة" سابقاً لزمانه؛ هو: قوة في الموضة حيث استطاعت جماليته الرائدة كسر جميع قواعد الأسلوب والموضة من خلال حقن جو من المرح، الحركة والانتعاش في كل شخص في مجموعة أزيائه الهوت كوتيور.

كون الاثنين حالمين، اجتمعت ماركتيهما معاً لتكونا رائدتين بتأويل جديد للون. نقدم لكم مجموعة Courrèges Estée Lauder: مجموعة محدودة الإصدار من الألوان الخفيفة التي تجتمع بوجهة نظر واحدة وهي اللون، الجمال والقرار الذي لا يتوقف عن التقدم إلى الأمام.

الجميلة الأمريكية والأيقونة العملية إستي كرسّت حياتها لهز جمال الكون بمهارة تركيباتها للعناية بالبشرة وتطبيقات الماكياج بثلاث دقائق. بعد أن أسست بثبات في محلات نيويورك، قامت بتقديم خطها المرغوب من المنتجات عالية الأداء لنساء باريس عام 1966 حيث كان كوريجيس المولود في جنوب غرب فرنسا يقوم بتحضير خشبة عرض الأزياء الفرنسية لأول مرة وافتتاح دار أزيائه الخاصة عام 1961.

وصل كلاهما بانفجار مزلزل

مهندس محترف حجز وقتاً مع مصمم الأزياء الإسباني الأسطوري كريستوبال بالينسياغا، قدم كوريجيس عرضاً مخصصاً من الفساتين القصيرة وأطقم البنطلون مع السترة القصيرة الرائدة في لوحة من بياض القمر. رسمه البياني البسيط، عادة ما يتم إعادة تخيله بتقنيات فبركة مشبعة بالتكنولوجيا – نسج الأقمشة، والفينيل الشفاف المشرق اللامع – ساعدت على بيع ابتكاراته الثورية داخل وخارج البلاد. تستمر رسالته: " Courrèges الغد، قد بدأ اليوم" بإرشاد دور الأزياء التي تحمل اسمه.

"يقول جاك بانغيرت الذي يشغل منصب رئيس ومالك مشارك في Courrèges منذ نشوء الشركة عام 2011، "لطالما كان تغيير العالم من خلال الابتكار قاعدة لدى Courrèges ونحن نشعر بأننا وجدنا في Estée Lauder شريكاً يشاطرنا ذات الآراء والتفكير. كلا الماركتين تتشاركا الرؤية ذاتها وهي رؤية المرأة العصرية في المستقبل اليوم".

تقول جين هيرتزمارك هوديز، رئيس الماركة العالمي لدى Estée Lauder. "لطالما أعجبنا بـ Courrèges بسبب تخطيه لحدود الموضة والجمال، تعاوننا في الماكياج يدرك فلسفة Courrèges الخاصة بالترف البارز – منح عالم الجمال روح المفاجأة، المتعة والتفاؤل".

مجموعة courrèges estée lauder هي عبارة عن 13 قطعة محدودة الإصدار تشترك بإحساس الخفة لفستان Courrèges القصير المزخرف ودقة تصاميم منتجات Estée Lauder المتطورة، من خلال عدسة Courrèges. تم تصميم التركيبات لتكون مدهشة في نورها، في تأثيرها المفعم بالأحاسيس، شفافيتها، انعكاسها وفي لوحتها البارزة. إنها دعوة للمرح مع اللون، التركيبة والتأثيرات الخاصة مع رفض حدود الحنين إلى الماضي من خلال ابتكار مظهر مخصص لليوم.

مجموعة courrèges estée lauder

Lip Visor

مع تذكرنا لعشق Courrèges للشفافية البراقة المفعمة بالحيوية، يأتي ملمع الشفاه المذهل. تركيبة بلسمية غنية تضفي تأثيراً ندياً فاتناً. فتضفي على الشفاه صقلاً رائعاً مع صبغيات لونية ذات تأثير يصعب تجاهله.

متوفر بلون See-Through و Coral Mini.

Super Gloss

تغطية فائقة، شفاه جميلة ذات تأثير قوي! مع دفقة مثالية من الوردي فائق الانعكاس، هذا الملمع الدرامي يطرح نظام تسليم خاص مع انسيابية مبتكرة لتطبيق سهل خال من العيوب مع كل تمريرة.

متوفر بلون Rosy Future.

Super Lashes

عصر الستينات، تعود الرموش العنكبوتية الأيقونية مع مكملات العيون الطويلة الممتلئة وذات المظهر الطبيعي المنسقة تمامأً لتوفير شكل رائع وتحديد مثالي. قيسي الشرائط على طول خط رموشك، قصيها وفقاً للطول وأضيفي طبقة رقيقة من لاصق الرموش على المحيط، انتظري 30 ثانية ليصبح الالتصاق دبقاً قبل ضغطها على زاوية الجفن الداخلية وأكملي نحو الخارج. للإزالة، اسحبي الرموش من الحافة.

*لاصق الرموش يُباع منفصلاً، وهو غير متوفر على كاونتر Estée Lauder.

Eye Amplifier

هذه العلبة المدمجة الجديدة مستوحاة من الأبيض الغرافيكي المجسد من قبل فتيات قمر Courrèges الأصليات، حيث يطرح غطاء واضح يضم ظلال عيون فائقة الترف. توضع بالفرشاة، يتوج تركيبة البودرة الخفيفة بوليمر من غشاء السيليكون الخاص يسمح للمنتج بالالتصاق تماماً بالبشرة. يستخدم مبلولاً أو جافاً من أجل بُعد براق متألق ولمسة نهائية كالزجاج تدوم لساعات دون تكتل.

متوفر بلون Aqua Silver و Black Silver.

Eye Glide Pencil

موالفات معدنية قامت بتوضيح الحلم الذي كثيراً ما نشر عن المستقبل المثالي. هنا أصبحت حقيقة مع القلم الفضي الكريمي الذي ينساب على العيون للتظليل، التحديد ومنح الاتقاد. ابتكري تركيبة وعمقاً من خلال المزج على الجفون برؤوس الأصابع، أو خططي وحددي على طول الرموش العلوية والسفلية لتعبير جريء بارز.

متوفر بلون Silver Streak.

Iridescent Ball Highlighter

"أردت من الضوء أن يخترق ملابسي"، هذا ما يقوله كوريجيز عندما يفضل النقاء والوضوح على كل شيء، وهو ما استوحى منه هذه البودرة البراقة على هيئة الجلي. أداة التطبيق البلاستيكية المكوّرة والمبتكرة هذه التي تحتوي الكريم وبالتالي يمكن تنقيطه على الخدود لتألق مصقول بالكامل أو على الصدغين، عظمي الخدود، وأسطح عالية أخرى من الوجه لتفتيح مركز.

Lip + Cheek Ball

هذا الملمع المبتكر على هيئة الجل يملك لمعاناً مكثفاً ولون توتي شفاف يضفي على الشفاه لمسة لونية خفيفة بينما يضفي تالقاً وردياً لتورد مبهج.

متوفر بلون Ultra Pink

Ultra White EyeLiner

الأبيض هو الأسود الجديد مع هذا الآيلاينر السائل غير الشفاف الذي يمنح لمسة نهائية من الفينيل باللون الكلاسيكي الخاص بدار Courrèges. الآيلاينر فائق الدقة يتباهى بفرشاة دقيقة ضمنه لترسم الذيل الحاد بدفقة لونية مذهلة من الصبغيات البيضاء المشرقة للغاية.

متوفر بلون Lunar White

Illuminations Face Powder

احصلي على بشرة متألقة مع هذه البودرة ذات التأثير الحريري. انثري فوق الخدود، الجبين، وعظمي الخدود لدفقة من النور النقي بنعومة المخمل وميزة تدوم طويلاً خالية من العيوب.

Kabuki Brush

هذه الأداة الكثيفة المرنة تضفي ملمساً للزينة البسيطة. ناعمة بشكل مترف، شعيرات بيضاء ناعمة بترف تضفي لمسة نهائية موحدة للتفتيح، التحديد وتخفيف اللمعان، مع العمل جيداً جنباً إلى جنب مع بودرة Illuminations Face Powder.

Hair Mascara

الشعر المستعار الملون هو أحد حيل الأناقة في كتاب أندريه كوريغيس ذو البراعة الفنية البالغة. للإشادة بهذا الانتصار المرئي، قامت Estée Lauder بتطوير ماسكارا للشعر تستخدم دفقة لونية لتفتيح الشعر برقة. تتم إزالة الفرشاة من القارورة. يتم تمريرها نحو الأسفل من خلال الشعر الجاف بعد تصفيفه. يترك ليستقر لدقيقة أو اثنتين. مع تفادي منطقة العيون.