لش تقدم مستحضرات العناية بالفم والأسنان

قامت لش بابتكار مستحضرات عصرية للعناية بالفم والأسنان والشفتين حيث تخلّت عن معجون الأسنان التقليدي واستبدلته بأقراص تنظيف الأسنان الصلبة إضافة إلى تشكيلة حماية الشفتين بمرطب الشفاه ومرطب الشفاه الملوّن.

وتبدأ التشكيلة بأقراص تنظيف الأسنان حيث تقدم لش مفهوماً جديداً كليّاً للعناية بالفم والأسنان في خطوة عصرية تخلّصنا من معجون الأسنان التقليدي لما تتمتع بها الأقراص من خواص تعتني وتحافظ على نظافة الأسنان وتمنح انتعاشاً مميّزاً. كما تأتي الأقراص بثلاث نكهات مختلفة ومنعشة لتختاروا المفضّلة منها. وتشمل الأقراص Miles of Smiles و Bling و Sparkle حيث تأتي أقراص مايلز أف سمايلز بنكهة النعناع المنعش بينما أقراص بلينغ بنكهة البرتقال البرازيلي الشهير بنكهته اللذيذة وأخيراً أقراص سباركل بمزيج من الليمون والجريب فروت مع الفلفل لتمنح نكهة مميّزة ومنعشة. كل ما عليكم فعله هو تناول قرص واحد ومضغه لتنتشر الرغوة ومن ثم استخدام فرشاة الأسنان كالمعتاد ومن ثم شاهدوا النتيجة.

السعر: 65 درهم إماراتي

أما للشفاه، فقد قامت "لش" بابتكار مجموعة ترطيب الشفاه ولكن هذه المرة لا تقتصر المجموعة على الترطيب فحسب، فهي توفّر الحماية والتلطيف واللمعان في ثلاثة نكهات لا تقاوم، الأولى هي Honey Trap والثانية Passion Fruit والثالثة Rose Lollipop أما مرطب الشفاه الأول لدى لش Honey Trap فيأتي بتركيبة العسل مع الشوفان لترطيب الشفاه بينما زيت الزيتون واللوز يغذي الشفتين بالإضافة إلى شمع العسل وشمع الكرنوبا لحفظ الشفاه من أية عوامل تؤثر سلباً عليها. يعتمد مرطب الشفاه الثاني Passion Fruit على مستخلصات الطبيعة مثل زيوت جوز الهند والجوجوبا وزهرة العاطفة أو باشن فلاور لتمتزج جميعها وتمنحك لمعان ونعومة طبيعيتين بنكهة فاكهية رائعة. أما المرطب الثالث Rose Lollipop بعطره الوردي الآسر فهو يأتي بخصائص زيوت الأزهار مثل زيت الورد التركي مع شمع الكانديلا وقشرة البرتقال لتشكل لك باقة من الأزهار التي ستمنحك الدلال كله!

السعر: 50 درهم إماراتي

ولمن ترغب بالحصول على شفاه مرطبة ولامعة ولكن بألوان زاهية وجذابة، فتقدم لش لها مجموعة مرطبات الشفاه الملوّنة بتأثير يميّز كل منها عن الآخر. وتتألف التشكيلة من ثلاثة مرطبات وهي Sunkissed

و Strawberry Bombshell و It Started with a Kiss حيث تتميّز الأولى بمكوّنات فريدة بخصائصها وتأثيراتها حيث يوفّر الموز مع دقيق الشوفان التلطيف بينما يعمل زيت اللوز على التنعيم والترطيب وأخيراً أوراق الأزهار الوردية لتمنحك لون زاهي وإطلالة أنثوية ناعمة. ويتميّز مرطب الشفاه الملوّن الثاني Strawberry Bombshell بلمسات لون الفوشيا الرائعة وانتعاش الفراولة اللذيذ. ويحتوي المرطب على زيت البطيخ الكلاهاري وزيت جوز الهند ليوفّر التنعيم والترطيب ولكن بلون جذاب ورائع! وأخيراً، فإن مرطب It Started with a Kiss يمتاز بخصائصه المفيدة للشفاه فهو يغذيها ويحميها ويمنحها لون أحمر يأسر القلوب.

السعر: 68 درهم إماراتي.

وضمن تشكيلة لش الثورية في مجال العناية بالفم والأسنان والشفاه، قامت العلامة بابتكار بودرة تنظيف الأسنان بنكهات لذيذة وتأثيرات مذهلة على نظافة الأسنان والمحافظة على صحتها. كل ما عليكم فعله هو تغميس فرشاة أسنانكم في بودرة الأسنان ومن ثم البدء بالتنظيف لتتحول البودرة مباشرة إلى رغوة تنظف الأسنان وتوفّر لها الحماية. وتأتي بودرة الأسنان بنكهتين الأولى هي الفراولة Tooth Fairy والثانية هي النعناع المنعش Ultra Blast لتتمكنوا من اختيار النكهة التي ترغبون ببدء يومكم بها.

السعر: 55 درهم إماراتي