شول تطلق مبرد القدم الإلكتروني الجديد ببلّورات الألماس

تخلّصي من الجلد الجافّ والمتشقّق وانعمي بقدمين حريريتين وناعمتين بكبسة زرّ!

شول تطلق “Velvet Smooth” Express Pedi مع بلّورات الألماس: ماكينة محترفة لإزالة الجلد القاسي بحيث تمنحك فوائد العناية المحترفة بالقدمين في راحة المنزل – احصلي على قدمين جميلتين بسهولة!

تعجّ الحياة بالمشاغل وقد يعني ذلك بالنسبة إلى الكثير منّا، الوقوف على قدمينا طوال اليوم. تجدّ أقدامنا بالعمل وتحمل وزننا في رحلتنا مع الحياة وتساعدنا على أداء مهامنا. سواء أكنّا نركض صباحاً في المنتزه أو نهرع إلى الاجتماعات مع حذاء بكعب عال أو نرقص طوال الليل، فنحن نعتمد على أقدامنا للتنقّل. وفي خضمّ هذه الجلبة، غالباً ما نهملها لذا تصبح جافّة ومتشقّقة وتتألّم إلى جانب معاناتها مشاكل أخرى. في الواقع، يعاني 93 شخصاً من كلّ 100 من مشاكل في القدمين ولكن فقط 22 منهم يتصرّفون بهذ الشأن ويعتنون بأقدامهم فعلاً. شول خبيرة العناية بالأقدام الأولى في العالم، تؤمن بأنّ الأقدام تستحقّ أفضل عناية.

الآن، تهبّ شول إلى النجدة بإطلاقVelvet Smooth Express Pedi الجديدة مع بلّورات الألماس.

أطلقت شول Velvet Smooth Express Pedi الجديدة مع بلّورات الألماس في فعالية مميّزة على جزيرة العالم. حضره بعض محرّري الجمال الرائدين في المدينة وأهمّ المدوّنين في مجالي التجميل والأزياء. أطلِقت صافرة انطلاقة الحفل مع عرض موسيقي حيّ وتخلّلته أنشطة مسلّية بما فيها البحث عن الكنز على الجزيرة وتوزيع الكثير من منتجات شول مجّاناً، ناهيك عن علاجات القدمين الاستثنائيّة التي دُلّل الحضور بها وأضفت لمسة من الترف على أقدام كلّ الضيوف. لاقى البحث عن الكنز نجاحاً باهراً فقد غادر فائز واحد وفي حوزته ألماسة وزنها 1 قيراط مرفقة بوثيقة جودة. وقد أكّد الضيوف على أنّ ماكينة Velvet Smooth Express Pedi من شول المزوّدة ببلّورات ألماس، هي رائعة كعلاج سريع للقدمين.

Velvet Smooth Express Pedi الجديدة مع بلّورات الألماس: لأقدام ناعمة وجميلة من دون عناء

Velvet Smooth Express Pedi من شول مع بلّورات الألماس هي ماكينة جديدة للقيام ببيديكير منزلي وإنّما فعّال ومعدّل بحسب الحاجة، وهي تزيل الجلد القاسي البشع بكبسة زرّ. تقول سيسيل ديفيزيونالي، مديرة التسويق للعلامة في الشرق الأوسط وأفريقيا: "جرّبت 50 مليون قدم حول العالم مبرد القدمين Velvet Smooth Express Pedi حتّى الآن وحصلت على نتائج مذهلة. يضيف الجهاز الجديد المزوّد ببلّورات ألماس خيارات جديدة مع 3 أنواع مختلفة من الرؤوس الدوّارة بناء على حاجات بشرتك، وهي تشمل رأساً شديد الخشونة للجلد القاسي ورأساً ناعماً لبشرة حريريّة، جميلة وناعمة. تُستخدم ألماسات الأسطوانة الدوّارة في أرقى العلاجات الجماليّة بما فيها الصقل المجهري لسطح البشرة والمقشّرات الفاخرة، وهي تؤمّن حركة التقشير الفعّالة حقّاً لمنحك قدمين ناعمتين وجميلتين".

يتمتّع مبرد القدمين الإلكتروني بتصميم مريح ليصبح سهل الاستعمال وآمناً وبسيطاً. سيمنحك استعمال رأس بلّورات الألماس بانتظام في راحة منزلك، نتائج بيديكير مذهلة وقدمين ناعمتين وحريريتي الملمس. ودّعي الجلد القاسي والخشن إذاً وتفادي التشقّق والتفسّخ المؤلمين. فالقدمان الجمليتان والصحّيتان بملمس حريري ستستمرّان في أخذك إلى حيث تريدين!

للحصول على نتائج مثاليّة وللحفاظ على نعومة قدميك، نقترح أيضاً استعمال كريم Dry Skin Recovery Cream من شول لتمنحي قدميك جرعة يوميّة من الترطيب.

تحتوي عبوة Velvet Smooth Express Pedi مع بلّورات الألماس من شول على:

• 1 مبرد قدم إلكتروني

• 4 بطّاريات قياس AA

• 1 أسطوانة مع بلّورات ألماس

• 1 غطاء واق

تحتوي عبوة أسطوانات ماكينة Velvet Smooth Express Pedi مع بلّورات الألماس، على أسطوانتين إضافيّتين. كما يوجد 3 أنواع من الأسطوانات بناء على حاجات بشرتك. تُستعمل الأسطوانة الشديدة الخشونة على الجلد الأقسى في حين تمنحك الأسطوانة الناعمة ملمساً حريرياً مثاليّاً.