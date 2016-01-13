إسطنبول: عشرة قتلى في هجوم انتحاري بالمنطقة السياحية

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان الهجوم الذي شهدته مدينة اسطنبول امس وادى الى مقتل 10 اشخاص واصابة 15 اخرين، نفذه انتحاري من اصل سوري، مؤكدا ان من بين القتلى اجانب.

واضاف في كلمة في انقرة في اول رد فعل على التفجير الذي استهدف المنطقة السياحية في المدينة "ادين بشدة الهجوم الارهابي الذي نفذه انتحاري من اصل سوري".

واضاف "للاسف سقط قتلى من بينهم مواطنون واجانب. هذا الحادث يظهر مرة اخرى ان علينا ان نقف معا في وجه الارهاب". واكد ان "موقف تركيا الحازم لن يتغير. نحن لا نفرق بين اسماء او مسميات (الجماعات الارهابية)".

وتابع "ان تركيا هي الهدف الاول لجميع الجماعات الارهابية الناشطة في المنطقة، لان تركيا تقاتل ضدها جميعا بنفس التصميم".

واكد نعمان قورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي المعلومة قائلاً إن عددا كبيرا من الضحايا من الأجانب.

معلناً أن الهجوم انتحاري نفذه سوري من مواليد عام 1988.

وكانت صحيفة جمهورية التركية قد ذكرت استنادا إلى مراسل كان موجودا في موقع الانفجار أن الانتحاري فجر نفسه وسط مجموعة من السائحين الألمان.

وقال نائب رئيس الحكومة التركي إن عدد المصابين 15 شخصا منهم اثنان إصابتهما شديدة.

وذكرت صحيفة حرية التركية أن من بين المصابين تسعة ألمان وأنه جاري علاجهم إجمالا في أربعة مستشفيات .

الى ذلك دعا رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو امس الى اجتماع ازمة في انقرة بعد الانفجار .

رئيس الوزراء التركي يدعو إلى اجتماع أزمة في أنقرة

ودعي بصورة خاصة الى الاجتماع ابرز المسؤولين الامنيين وبينهم وزير الداخلية افكان آلا ورئيس جهاز الاستخبارات حقان فيدان، على ما اوضح المصدر طالبا عدم كشف اسمه.

وقال المصدر ان وزير الداخلية "ابلغ قبل ذلك التطورات" الى رئيس الحكومة.

وأعلن مسؤول حكومي تركي ان السلطات التركية تشتبه في ان الانفجار القوي ناجم عن "عمل ارهابي"، مؤكدا بذلك افادات عدة شهود في المكان.

وكان عشرة اشخاص قتلوا على الاقل واصيب 15 بجروح صباح امس في اسطنبول في انفجار قوي ترجح السلطات ان يكون "ارهابيا" هز حي سلطان احمد السياحي .

وياتي هذا الانفجار فيما تشهد تركيا حالة انذار قصوى بعد الاعتداء الاكثر دموية الذي وقع على اراضيها واسفر عن 103 قتلى في 10 اكتوبر امام محطة انقرة المركزية. وهذا الهجوم نسبته الحكومة الاسلامية المحافظة الى تنظيم داعش.

واظهرت الصور الاولى التي التقطت في المكان عدة جثث على الارض في الباحة الكبرى.

ووصلت اجهزة الاسعاف والشرطة على الفور الى المكان واغلقت المنافذ المؤدية اليه .

وفي تصريح نقلته وسائل الاعلام التركية قال محافظ اسطنبول ان الحصيلة الاولى عشرة قتلى و15 جريحا لم يحدد حالتهم. واضاف ان "التحقيق جار لمعرفة اسباب الانفجار، ونوعه وتحديد هوية منفذه او منفذيه".

واكد مسؤول حكومي تركي سريعا افادات عدة شهود في المكان تحدثوا عن هجوم انتحاري. وقال "نشتبه بعمل ارهابي" .

وقال احد الشهود في الموقع "سمعت انفجارا قويا ثم صيحات. ثم رأيت كتلة من النار وهربت من المكان".

وقال الشاهد التركي الذي لم تكشف هويته "رأيت عشرة جرحى على الاقل، احدهم كان يتلقى مساعدة من سياح. انا متاكد ان الانفجار ليس ناجما عن قنبلة وانما اعتداء انتحاري".

واكدت سائحة ان "الانفجار كان قويا لدرجة ان الارض اهتزت" مضيفة "لقد هربت مع ابنتي ولجأنا الى مبنى قريب". واضافت "كان الامر مرعبا فعلا".

وقال شاهد اخر ان دوي الانفجار سمع حتى ساحة تقسيم، على بعد كيلومترات من حي السلطان احمد.

وفي يناير 2015 فجر انتحاري نفسه امام مركز للشرطة في حي السلطان احمد ايضا ما ادى الى اصابة شرطيين اثنين بجروح. ونسبت الهجوم الى منظمة من اقصى اليسار، (الحزب الثوري لتحرير الشعب) التي نفذت عدة هجمات في السنوات الماضية.

وفي 23 ديسمبر استهدف مطار صبيحة غوكتشين على الضفة الاسيوية لاكبر مدينة في تركيا ايضا بهجوم بقذيفة هاون اوقع قتيلا وجريحا، وتبنت منظمة كردية مسلحة تدعى مجموعة صقور حرية كردستان العملية ردا على "الهجمات التي تدمر المدن الكردية".

وبعد سنتين من وقف اطلاق النار، استؤنفت المعارك الدامية منذ الصيف بين قوات الامن التركية ومتمردي حزب العمال الكردستاني. وهذه المواجهات ادت الى انهيار محادثات السلام التي اطلقت في العام 2012 لوقف نزاع اوقع اكثر من 40 الف قتيل منذ العام 1984.