أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعد انهيار عقار الشرقية.. المحافظ يحيل نائب رئيس مدينة منيا القمح للنيابة

Google+ Print
بعد انهيار عقار الشرقية.. المحافظ يحيل نائب رئيس مدينة منيا القمح للنيابة بعد انهيار عقار الشرقية.. المحافظ يحيل نائب رئيس مدينة منيا القمح للنيابة
قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية إيقاف نائب رئيس مدينة القمح ومديرى الإدارة الهندسية للمدينة ثلاثة شهور، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق فى واقعة انهيار عقار الشرقية والذى تسبب فى وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 أخرين حتى الآن.

وكان الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بالذهاب إلى الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح وفحصوا ملفات العقارات، وتم التحفظ على بعض الملفات مع اللواء خالد سعيد، والذى قرر إحالة كل من "مجدى سرور محمود – نائب رئيس مركزومدينة منيا القمح، وعصام محمد جودة – مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة منيا القمح، ورانيا على السيد نائب مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة منيا القمح، وزكريا بدوى إبراهيم مسئول المنطقة التى انهار بها العقار"، للنيابة العامة للتحقيق.

جاء ذلك على خلفية انهيار عقار مخالف فى وسط المدينة مساء الاثنين الماضى، كما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإصابة 6 اخرين وجارى انتشال باقى جثامين المتوفين.


>صاحب عقار الشرقية المنكوب ينفى بناءه طابقًا مخالفًا

محافظ الشرقية: صرف 10 آلاف جنيه تعويضا للمتوفى فى انهيار عقار منيا القمح

أحمد زكى بدر عن عقار الشرقية :سنحاسب المقصرين وهناك سلوكيات خاطئة من المواطنين

بالفيديو.. جدة الطفلتين "رحمة وهاجر"باكية أمام عقار الشرقية: ربنا يعوض عليك يابنى

التحفظ على مالك الحفار والسائق المتسببين فى انهيار عقار الشرقية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه