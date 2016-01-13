بعد انهيار عقار الشرقية.. المحافظ يحيل نائب رئيس مدينة منيا القمح للنيابة

قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية إيقاف نائب رئيس مدينة القمح ومديرى الإدارة الهندسية للمدينة ثلاثة شهور، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق فى واقعة انهيار عقار الشرقية والذى تسبب فى وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 أخرين حتى الآن.

وكان الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بالذهاب إلى الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح وفحصوا ملفات العقارات، وتم التحفظ على بعض الملفات مع اللواء خالد سعيد، والذى قرر إحالة كل من "مجدى سرور محمود – نائب رئيس مركزومدينة منيا القمح، وعصام محمد جودة – مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة منيا القمح، ورانيا على السيد نائب مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة منيا القمح، وزكريا بدوى إبراهيم مسئول المنطقة التى انهار بها العقار"، للنيابة العامة للتحقيق.

جاء ذلك على خلفية انهيار عقار مخالف فى وسط المدينة مساء الاثنين الماضى، كما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإصابة 6 اخرين وجارى انتشال باقى جثامين المتوفين.



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