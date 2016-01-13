النيابة تنتدب المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع انفجار "قطار العياط"

انتدبت نيابة جنوب الجيزة تحت اشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الاول لنيابات جنوب الجيزة ، المعمل الجنائى لمعاينة موقع الانفجار الذى وقع بشريط السكة الحديد بقرية أبو نجم بالعياط وتسبب فى انقلاب عربة جرار وتهشم أجزاء من إحدى عربات القطار.

وانتقل فريق المعمل الجنائى، إلى مكان الواقعة لجمع الأدلة الجنائية من موقع الحادث وحصر الخسائر، تمهيداً لكتابة تقرير وافٍ وتسليمه للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فى الوقت الذى يباشر فيه رجال المفرقعات مهام عملهم فى تمشيط محيط الحادث بحثاً عن أى عبوات ناسفة أخرى.

على جانب آخر، طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وطلبت تقريرى المعمل الجنائى وخبراء المفرقعات حول الحادث، للوقوف على نوعية العبوات الناسفة المستخدمة فى الواقعة و تحديد كمية المواد المتفجرة المستخدمة بداخلها.

كان مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، قال إن جرار قطار بضائع تهشمت أجزاء منه وانقلبت إحدى عرباته أعلى شريط السكة الحديد بقرية أبو نجم بالعياط بعد انفجار عبوة ناسفة أعلى الشريط، وقامت هيئة السكة الحديد بالدفع بخبراء المفرقعات بالتنسيق مع مديرية الأمن للقيام بعمليات التمشيط.

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