متسلل للدولة من 40 عاماً يطلب العودة إلى بلده

لجأ أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية إلى قسم الحالات الإنسانية بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، طالباً توفير تذكرة سفر للعودة إلى بلده، وبالتدقيق عليه تبين انه دخل الدولة متسللا منذ 40 عاماً، وانه تنقل بين أكثر من إمارة وعمل، وكان يختار العمل في المنازل حتى يكون بعيداً عن أعين الشرطة، وعليه تم تحويل الحالة إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لاتخاذ اللازم ضده.

وكشف العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ "البيان" أن الإدارة تمكنت من الإفراج عن أربعة رضع من الجنسية العربية تم حجزهم من قبل مستشفى خاص بعد أن بلغت فاتورة ولادة الأم، التي انجبت خمسة أطفال توفي منهم واحد، نصف مليون درهم بسبب وضعهم في الحضانة.

أزمة نفسية

وأكد المر أن إحدى السيدات من الجنسية العربية لجأت إلى الإدارة بعد أن فشلت في إقناع احد المستشفيات الخاصة في دبي منحها أطفالها الرضع بعد ولادتهم بسبب وجود فاتورة مستحقة عليها بقيمة نصف مليون درهم، نظير وضع الأطفال في الحضانة وتقديم العلاج والرعاية اللازمة لهم بعد إنجابهم.

وأضاف "إن السيدة التي تقطن إمارة عجمان كانت تذهب يوميا إلى المستشفى لإرضاع الأطفال اكثر من مرة، وان هذا الأمر سبب لها أزمة نفسية نتيجة عدم قدرة زوجها المالية دفع قيمة الفاتورة، وبدورها خاطبت الإدارة المستشفى لإرجاع الأطفال إلى الأم وقام احد فاعلي الخير بالتبرع بالمبلغ كاملا".

وذكر أن الإدارة ساعدت طفلة من الجنسية اليمنية تبلغ من العمر 4 سنوات بعد أن لجأ والدها إلى الإدارة لمساعدته على علاجها من السرطان، وتم التواصل مع مستشفى 57357 المتخصصة في علاج سرطان الأطفال في جمهورية مصر العربية وإرسال الملف كاملا لهم، وابدوا استعدادا كبيرا لاستقبالها وسافرت الطفلة برفقة الأم وما زالت تتلقى العلاج هناك حتى الآن.

وتابع إن الإدارة تسعى حاليا لمساعدة سيدة من الجنسية العربية لجأت إلى قسم الحالات الإنسانية لتقديم المساعدة المالية لزوجها الذي يبلغ من العمر 47 عاما بعد ان اصيب بجلطة في الدماغ أوقفته عن العمل وتم تدبير مبلغ نصف مليون دولار لعلاج الزوج في الخارج إلا انه تبقى 50 ألف دولار مستحقة على علاج الزوج لأحد المستشفيات في أميركا والتي تتصل بشكل يومي للاستفسار عن كيفية إيداع المبلغ.

حالات إنسانية

من جانبه قال الرائد عبد المنعم شرف رئيس قسم الحالات الإنسانية بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي إن القسم ساعد العام الماضي ما يقارب 1600 حالة إنسانية مختلفة تضمنت دفع مصروفات دراسية وحالات ولادة، وفيما يتعلق بذوي الإعاقة من أبناء العاملين تصرف القيادة العامة لشرطة دبي 10 آلاف درهم سنويا لكل طفل لمدة 6 سنوات.

وأفاد شرف بأن الإدارة بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية تساعد 5 حالات ولادة شهريا بمبلغ 5 آلاف درهم لكل حالة، مشيراً إلى انه تم بالفعل تقديم المساعدة لجميع الحالات التي راجعت الإدارة، مبيناً أن قائمة الانتظار من مساعدات حالات الولادة لدى الإدارة تمتد حتى عام 2017.