حاكم عجمان يبحث تعزيز التعاون مع قنصل موزمبيق

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه، في الديوان الأميري أمس، جوزي برناردو مانيا، قنصل عام جمهورية موزمبيق لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالقنصل العام الموزمبيقي، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله ،بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وبحث سموه والقنصل العام الموزمبيقي، خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، وسبل توطيدها وتطويرها، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وأثنى القنصل العام على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، مشيداً بالتطور الحضاري، الذي تشهده دولة الإمارات عامة، وإمارة عجمان خاصة، في مختلف الميادين.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وحمد النعيمى مدير الديوان، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، وعدد من المسؤولين.

زفاف

من جهة أخرى حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي مساء أمس، حفل الاستقبال، الذي أقامه خلفان سيف بن بدر النعيمي، بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة المرحوم أحمد عبد الصمد الكتوب النعيمي.

كما حضر حفل الاستقبال إلى جانب سموه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعبد الله أمين الشرفا المستشار بديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ، وأعيان البلاد، والعديد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمسؤولين، وأهل وأقارب العروسين.