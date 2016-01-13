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حاكم أم القيوين يبحث توطيد العلاقات مع القنصل الأميركي

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حاكم أم القيوين يبحث توطيد العلاقات مع القنصل الأميركي حاكم أم القيوين يبحث توطيد العلاقات مع القنصل الأميركي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين - في الديوان الأميري أمس بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين- بول رمزي مالك قنصل عام الولايات المتحدة الأميركية في دبي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين خلال اللقاء بالقنصل العام... متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق في مهام عمله وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون وسبل توطيدها بين البلدين في مختلف الميادين.

من جهة أخرى أشاد رمزي بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف الميادين والعلاقات التي تربطها بالولايات المتحدة في العديد من المجالات.

حضر اللقاء.. الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري في أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وراشد محمد أحمد مدير التشريفات.

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