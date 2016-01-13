هزاع ومنصور بن زايد يعزيان محمود القيسية

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واجب العزاء والمواساة في وفاة المغفور لها حرم الدكتور محمود أحمد القيسية ووالدة محمد وعبد الله وعبد العزيز محمود القيسية، وذلك في منزل الأسرة بأبوظبي، داعيين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.