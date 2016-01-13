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المتحدث العسكرى ينشر صور لمشاركة الجيش فى رفع أنقاض العقار المنهار بالشرقية

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المتحدث العسكرى ينشر صور لمشاركة الجيش فى رفع أنقاض العقار المنهار بالشرقية المتحدث العسكرى ينشر صور لمشاركة الجيش فى رفع أنقاض العقار المنهار بالشرقية
نشر العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صوراً تظهر مشاركة قوات الجيش فى رفع انقاض العقار المنهار بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وسرعة انتشال الضحايا والمصابين.

وقال المتحدث العسكرى تعليقاً على الصور "بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة للمعاونة فى رفع أنقاض العقار المنهار بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، فقد أعطى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بدفع عدد من الأطقم المدربة على أعمال الإنقاذ والإخلاء والتدخل السريع لمعاونة أجهزة الدفاع المدنى فى رفع أنقاض العقار المنهار".

وكان عقار بشارع الصحابة بمنيا القمح فى الشرقية انهار وأسفر عن مصرع 3 وإصابة 3 آخرين فيما زال 7 آخرين تحت الأنقاض، بحسب التقديرات الأولية.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

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