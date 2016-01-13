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مقتل 2 وإصابة 9 فى مشاجرة بأسلحة نارية بالغربية بسبب أسطوانة بوتاجاز

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مقتل 2 وإصابة 9 فى مشاجرة بأسلحة نارية بالغربية بسبب أسطوانة بوتاجاز مقتل 2 وإصابة 9 فى مشاجرة بأسلحة نارية بالغربية بسبب أسطوانة بوتاجاز
شهدت قرية منية إبيار، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مساء أمس الثلاثاء، مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتى" النحراوى" و"هلال"، بسبب الخلاف على أسطوانة بوتاجاز، حيث اعتدى كل طرف على الآخر، مستخدمين أسلحة نارية وخرطوش، أسفرت عن مقتل 2 وإصابة 9 آخرين بينهم شخص تصادف مروره بمكان الواقعة، وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى كفر الزيات العام والقبض على 10متهمين من طرفى المشاجرة والسيطرة على الموقف.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أشرف درويش مأمور مركز كفر الزيات، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية منية إبيار دائرة المركز، وعلى الفور انتقل اللواء أحمد عبد الوهاب مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد أشرف درويش مأمور المركز والعقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون، والرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات وقوات من الأمن المركزى لمكان الحادث.

وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتى "النحراوى" و "هلال" للخلاف على أسطوانة بوتاجاز، وتمت السيطرة على الموقف وأسفرت المشاجرة عن مقتل 2 من الطرفين وإصابة 9 آخرين، وتم القبض على 10متهمين من الطرفين، واقتيادهم للمركز لتحرير محضر وعرضهم على النيابة.

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مصر 365