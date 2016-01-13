حظك اليوم توقعات الأبراج اليوم الخميس 14 يناير 2016

برج الثور حظك اليوم الخميس 14/1/2016

>برج الثور على الصعيد المهنى.

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>علاقتك بمديرك متوترة للغاية بسبب سوء تصرفك الدائم، كما أن عندك وعصبيتك الزائدة جعلوه يغضب منك فى الفترة الماضية، حاول أن تتجاوز كافة الأزمات معه، ولا تعارضه، خصوصاً أنك على وشك الترقية، فلا تمنح الآخرين فرصة لتصيد الأخطاء، وكن حذر حتى من المقربين.

برج الثور على الصعيد العاطفى..

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تحاول أن تكسب قلب الحبيب ولكن كافة محاولاتك تنتهى بالفشل، بسبب ما حدث فى علاقتكما فى الفترة الأخيرة، ولكن لا تدع هذه المشاعر السلبية تؤثر عليك سلباً وتجعلك محبط، حتى لا تفقد تماماً.

برج الثور على الصعيد الصحى..

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يتوقع لك الخبراء أن صحتك ستتحسن كثيراً فى الفترة الماضية، خصوصاً أنك بدأت تهتم أكثر بحالتك الصحية، وما يحتاجه إليه جسدك، وكن على علم أن كل ما تفعله الآن ستجنيه فى المستقبل.

توقعات علماء الأبراج لك فى الفترة المقبلة..

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يتوقع لك علماء الفلك حظ سعيد فى الفترة المُقبلة، خصوصاً أن هناك تحسن كبير على الصعيد المادى والعملى، وكذلك على مستوى العائلة، فكن على دراية بما سيحدث لك فى الفترة المقبلة، ولا تترك نفسك للحظ.

حظك اليوم برج القوس ليوم الخميس 14/1/2016

>برج القوس على الصعيد المهنى ..

>على الرغم من أنك تبذل قصارى جهدك فى العمل، إلا أن هناك بعض التفاصيل السيئة والأخطاء التى قد تعرض مكانتك للخطر، حاول أن تنتبه كثيراً إلى ما يحاك لك، وكن على دراية بكافة ما يدور من حولك، كما أنه من الضرورى عليك أن تعيد صياغة علاقتك بمديرك بالعمل، خصوصاً أنها تعرضت لبعض التوتر فى الفترة الماضية.

برج القوس على الصعيد العاطفى..

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الحبيب يشعر بعدم التقدير، لأنك أهملته كثيراً فى الفترة الماضية، فمن الأفضل أن تهتم به أكثر من ذلك، وحاول أن تتجاوز كافة الأزمات التى قد تدمر علاقتك به إلى الأبد، حاول تغيير الأجواء السيئة المُحيطة بكما، ولا تدع الأفكار السيئة تسيطر عليه، وأخبره دوماً أنك تحبه كثيراً.

على الصعيد الصحى..

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على المستوى الصحى بدأت منذ فترة قصيرة الاهتمام بوضعك الصحى، مما قد يكون له تأثير إيجابى عليك فى الفترة المُقبلة، ولكن لا يجب أن تُعرض نفسك لضغط زائد، واهتم كثيراً بنفسك، خصوصاً أن مناعتك ضعيفة وقد يصيبك هذا بمرض.

توقعات الأبراج لك فى الأيام المقبلة..

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كل الأمور ستتحسن فى الفترة المُقبلة إلى الأفضل فلا تتعجل تحقيق المكاسب المُنتظرة منذ فترة طويلة، والمستوى المادى سيكون هناك الكثير من القرارات التى ستجعلك أكثر قدرة على التحكم بالأوضاع المحيطة بك.

برج الميزان حظك اليوم الخميس 14/1/2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى..

>الاحباط يسيطر عليك فى الفترة الماضية، مما يؤثر على علاقتك بكل من حولك، حاول أن تتخلص من هذه المشاعر السلبية، لأن سيكون لها عواقب وخيمة إذا لم تتحكم بها، فكن على قدر المسئولية، ولا تفقد عملك لأسباب واهية.

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

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لقاء مُقترب مع حبيب قديم، قد يساعد على تغيير حياتك فى الفترة المُقبلة إلى الأفضل، حاول أن تكون مستمع جيد ولا تفكر بطريقة خاطئة، وينصحك الخبراء بأن تكون على علم بأن هذا اللقاء سيكون هام لك جداً.

على الصعيد الصحى..

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حاول أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، فقد أهملتها الفترة الماضية، حاول أن تعوض هذا الاهمال بمزيد من الاهتمام والحرص، كما يفضل أن تبتعد عن الأطعمة المُضرة التى تتناولها واحرص فقط على تناول الطعام الصحى حتى تفوز.

توقعات علماء الأبراج لمواليد برج الميزان..

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خيراً كثير فى انتظار خلال الأيام المُقبلة، حاول أن تكون على قدر المسئولية، واهتم بكل من حولك، علاقتك بالآخرين ستتحسن كثيراً وتحديداً على مستوى العائلة والأصدقاء، كن أكثر تفاهماً حتى تنول ما ترغب فيه.

برج الحمل حظك اليوم الخميس 14/1/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

>بعض الأشخاص فى مكان العمل يحاولون تحقيق أهداف تتعارض مع جهودك وما تريد تحقيقه فى العمل، وقد تواجه اليوم شخصًا متهورًا يجعلك تواجه صعوبات فى أن تقوم بوظيفتك، وربما تحتاج لأن تعيد النظر فى المعلومات التى لديك.

على الصعيد العاطفى:

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يمكنك أن تبحث عن وسيلة لإعادة الحرارة لحياتك العاطفية وأن تقتنص أى فرصة ممكنة لتعيش لحظات رومانسية مع شريكك فأنتما الاثنان بحاجة لها لأنكما على وشك الشعور بالاحباط والتخلى عن العلاقة رغم أنها تستحق بعض الصبر.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

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قد تشعر بالتوتر قليلاً اليوم بشأن صحة أفراد عائلتك لا تقلق هم فى صحة جيدة وفقط فى حاجة إلى فحص وبعض الهواء النقى، فقط تابعهم وعموما ليس لديك ما يدعو للقلق.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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صعدت بسرعة إلى قمة الأشخاص المهمين لدى شخص قوى حتى دون أن تدرك ذلك، وهذا يعنى أنك تعمل على الطريق الصحيح فحاول أن تستمر فيه إذا كنت تبحث عن التقدم فى حياتك المهنية، وهذا يمكن أن يكون بداية لمرحلة هامة جدًا فى حياتك.

برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 14/1/2016

>برج جوزاء على الصعيد المهني:

>تشعر بالسعادة اليوم لأنك وكلت بعض مهامك للآخرين، وهذا شيء جيد أن تبدأ بالثقة فى الآخرين وقدراتهم على الإنجاز وأن تندمج فى العمل ضمن فريق دون أن تحاول أن تقوم بكل شيء بنفسك.

على الصعيد العاطفى:

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تواجه تغيرات غريبة على الصعيد العاطفى اليوم، قد لا يمكنك التعامل مع شريكك وقد تواجه صدمة معه وتعجز عن التصرف معها وهذا قد يخلق فوضى حقيقية فى العلاقة ولكن ببعض التفاهم يمكن أن يتم حل كل شيء.

برج جوزاء على الصعيد الصحي:

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كن حذرًا بشأن الأمراض البسيطة والالتهابات اليوم وحاول أن تتناول الأطعمة الصحية ولا تعرض نفسك لدرجات حرارة كبيرة وحاول تجنب الأماكن المزدحمة لتجنب المتاعب الصحية البسيطة مثل السعال ونزلات البرد.

توقعات علماء الفلك لبرج جوزاء:

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إذا كنت تريد العمل فى فريق مع أشخاص آخرين اليوم يمكنك أن تحرز تقدمًا اليوم، ولكن حاول أن تقاوم رغبتك فى الاستيلاء على حصة الآخرين من العمل وتمسك بتقسم المسؤوليات كى لا تستغرق وقتًا طويلاً لإنجاز الأمور.

برج الأسد حظك اليوم الخميس 14/1/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

>سيكون لديك الكثير من أوقات الفراغ اليوم حاول الاستفادة منه ولا تنخرط فى أشياء كثيرة تشتتك وتؤثر على كفائتك العامة وتستنزف طاقتك.

على الصعيد العاطفى:

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علاقة حبك ستشهد تحسنًا سريعًا مادمت تولى اهتمامك الأكبر لأن تحافظ على السلام فى العلاقة. جزء منك يدرك أن هناك تغيرات إيجابية تحدث مع من تحب وأن المتاعب التى تحدث مؤخرًا ليست أكثر من آلام ضرورية للنمو.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

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قد تحتاج للخروج من جدولك المزدحم بالمهام والعمل لتعطى وقتًا لنفسك وتحصل على جسد لائق بدنيًا. ضع فى اعتبارك أن الجلوس لفترات طويلة سواء فى العمل أو فى المنزل يمكن أن يجعلك تشعر بالكسل، ومن ثم زيادة الوزن.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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ستتلقى دعوة اليوم ولكنك لن تكون على يقين بشأن تلبيتها أو رفضها. يمكن أن تكون ممتعة أو مملة، وبالتأكيد يمكنك أن تعتذر للشخص الذى دعاك ولكن فقط حاول ألا تجعله يعتقد أنك غير سعيد لكونك على قائمة المدعوين، أظهر له حماسك ومهما كان قرارك أكد أنك سعيدًا لدعوتك.

برج الحوت حظك اليوم الخميس 14/1 /2016

>الحوت على الصعيد المهني:

>انفعالاتك تهدد مستقبلك المهنى، أنت لا تجيد تفهم رؤسائك، واستيعاب تعليماتهم، حاول ان تاخذ بنصائح المحيطين بك.

على الصعيد العاطفى:

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كتمان مشاعرك لايظهر مدى تقديرك للحبيب، لا تبخل عليه باظهار غيرتك، فأنت تؤمن بجنون الحب، لكنك تخشاه.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

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التفكير الكثير لن يجلب إليك منفعة، انت ترهق أعصابك بشكل مبالغ فيه، والصداع سيكون حليفك هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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يتوقع علماء الفلك لبرج الحوت اليوم، أن يكون يوماً ملىء بالأحداث غير السارة، انفعالات الحوت المتقلبة تعصف بخطوات نجاحه، والتشبث بالآراء يجعل منه شخص غير قادر على تحمل المسئولية، ورغم عشقه للجنون،إلا أن خجله يمنعه من التعبير عن مشاعره، فحاول أن تستخدم صراحتك المعتادة، ورغم أن اليوم ليس الأفضل لكن هدوءك سيعيد اليك الريادة لاحقاً.

برج الدلو حظك اليوم الخميس 14 /1 /2016

>الدلو على الصعيد المهنى:

>الترقيات فى انتظارك، انت تمتلك القدرات التى تؤهلك لتولى المناصب، وذكائك فى التعامل مع رؤسائك، يجعل منك رجل المهام الصعبة

على الصعيد العاطفى:

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حاول ارضاء شريك حياتك، فالأجواء مناسبة لجلسات المصارحة وفتح صفحات جديدة، والأقبال على خطوات جادة سيوطد علاقتكما أكثر

برج الدلو على الصعيد الصحي:

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انت لا تفضل الضغوط النفسية، فحاول أن تنأى بنفسك بعيداً عن مشكلات المنزل، تناول المشروبات المهدئة مثل الشوكولاتة، ومارس رياضتك المفضلة.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج

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يتوقع علماء الفلك لبرج الدلو اليوم، ان يكون اليوم مليء بالمفاجئات و الأحداث غير المتوقعة، انت على الطريق الصريح، تسير بخطوات ثابتة، لكن احذر من الانصياع خلف غرورك وانانيتك فهم من عيوب الدلو، التى يمكن ان تعصف بخطوات نجاحه، وتقدم ملحوظ فى الأحوال المادية، وابتعد عن الضغوط النفسية، فأنت تستحق أن تعيش فى اجواء المبدعيين.

برج العقرب حظك اليوم الخميس 14/1 /2016

>العقرب على الصعيد المهني:

>حبك للظهور لن يكسبك أعجاب المحيطين بك، بل سيزيد من شعورهم بالغربة تجاهك، لا تعطى أحد نصائح و انت لا تجيد تنفيذها، وابتعد عن تكرار اخطائك السابقة.

على الصعيد العاطفى:

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أنت معروف بأخلاصك لشريك حياتك، لكن لحظات غضبك تجعل منك شخصاً آخر، وربما يثير ذلك مخاوفه منك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

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محاولاتك لأثبات نفسك تتطلب منك التفكير الجيد، فأترك المتاعب الصحية وتغلب عليها بممارسة الرياضة بانتظام.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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يتوقع علماء الفلك لبرج العقرب اليوم ان يكون يوم الصدمات فى الأشخاص فحبك للشو واختطاف الحديث من المحيطين بك ، يجعل منك شخصاً غير مرغوب فيه خاصة بين زملاء العمل، فحاول ان تتفهم عيوبك وتصلحها،أحوالك المالية مستقرة، لكن الأيام القادمة ستشهد تحسن طفيف فيها،وحاول ان تظهر لشريك حياتك بوجهك الحقيقى حتى لا تصدمه لحظات غضبك، وافتح معه مجالات اكثر للحديث.

برج السرطان حظك اليوم الخميس 2016 /1/14

>برج السرطان على الصعيد المهني:

>يعرف موالد برج السرطان كيف يصلون إلى المراكز القيادية بكل سهولة وذكاء دون الاصطدام يمن حولهم .

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

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تحاول أن تعوض الحبيب عن الأيام التى غبت فيها عنة ، استمر فى ذلك حتى يشعر بوجودك وتغيرك إلى الأفضل.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

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تتعرض لوعكة صحية ولكنك قادر على أن تتخطاها بالعزيمة والصبر، لا تقلق فهى فترة قصيرة وسوف تمر إلى حالها .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

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الوقت ملائم أن تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك واجهه مشاكلك وسوف تجد الحلول بسيطة ومتاحة

برج الجدى حظك اليوم الخميس 2016 /1/14

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برج الجدى على الصعيد المهني:

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أنت انسان مجتهد تحاول دائما حل مشاكلك دون أن تترك لها أثر فى نفوس المحيطين بك وهذا أكثر مايميز شخصيتك .

برج الجدى على الصعيد العاطفى:

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هناك حب جديد يطرق الباب حاول أن تفتح له، لا تجعل الماضى الأليم يعبث بمشاعرك ويمنعك من التجربة الجميلة

برج الجدى على الصعيد الصحي:

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الأجواء الجميلة اليوم تسمح لك أن تقضى يوم وسط الطبيعة حتى تستمع بالهواء النقى.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

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تتوقع لك الأبراج أن يكون الوقت ملائم لبدء حلمك فى بناء مشروع جديد تقدم فالأجواء ملائمة لذلك.

برج العذراء حظك اليوم الخميس 2016 /1/14

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برج العذراء على الصعيد المهني:

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تفتح لك الأبواب حتى ترى أن الخط المستقيم أقصر طريق للوصول إلى النتيجة المطلوبة، حاول أن تسير على الطريق السليم فأنت ضيعت الكثير فى الهراء.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

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ضيعت من يدك أفضل انسان كان يشعر بك، قد تكون الأجواء ملائمة أن تعتذر الان و تبدأ الحياة من جديد.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

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لديك بعض المشاكل الصحية التى تعانى منها من فترة ولا تحاول علاجها ، قم بمراجعة الطبيب حتى تتخلص منها.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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الوقت ملائم لتصحيح أخطاء الماضى ليكون المستقبل مشرق، لديك الكثير من الأعمال المفيدة لتقوم بها فى الفترة القادمة

شبكةعيونالإخبارية

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