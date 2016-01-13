بالفيديو - خبر عاجل.. أستون فيلا يفوز

نجح أستون فيلا أخيرا في تحقيق الفوز بالدوري الإنجليزي بعد أن هزم ضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بالجولة الواحد والعشرين من المسابقة.

أستون فيلا فشل في تحقيق الفوز في أخر 19 مباراة لعبها بالدوري الإنجليزي قبل أن يكسر النحس أخيرا ويحقق انتصاره الثاني في البطولة هذا الموسم.

وقادت الصدفة وحدها فريق الفيلانز في تحقيق الفوز بعد أن سجل هدفا كوميديا عن طريق مدافعه جوليان ليسكوت.

ليسكوت ارتقى لمقابلة ركنية برأسه من الناحية اليسرى ليلعبها في وسط المرمى سهلة بيد هينيسي حارس بالاس لكنه فشل في الإمساك بها لتمر بين يديه.

وساعدت تقنية عين الصقر حكم المباراة في احتساب الهدف.

بتلك النتيجة يظل أستون فيلا في المركز الأخير لكنه رفع رصيده لـ11 نقطة فيما تجمد رصيد بالاس عند 31 نقطة.

شاهد هدف المباراة