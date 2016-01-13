برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 14/1/2016

برج جوزاء على الصعيد المهني:

> تشعر بالسعادة اليوم لأنك وكلت بعض مهامك للآخرين، وهذا شيء جيد أن تبدأ بالثقة فى الآخرين وقدراتهم على الإنجاز وأن تندمج فى العمل ضمن فريق دون أن تحاول أن تقوم بكل شيء بنفسك. على الصعيد العاطفى:

> تواجه تغيرات غريبة على الصعيد العاطفى اليوم، قد لا يمكنك التعامل مع شريكك وقد تواجه صدمة معه وتعجز عن التصرف معها وهذا قد يخلق فوضى حقيقية فى العلاقة ولكن ببعض التفاهم يمكن أن يتم حل كل شيء. برج جوزاء على الصعيد الصحي:

> كن حذرًا بشأن الأمراض البسيطة والالتهابات اليوم وحاول أن تتناول الأطعمة الصحية ولا تعرض نفسك لدرجات حرارة كبيرة وحاول تجنب الأماكن المزدحمة لتجنب المتاعب الصحية البسيطة مثل السعال ونزلات البرد. توقعات علماء الفلك لبرج جوزاء:

> إذا كنت تريد العمل فى فريق مع أشخاص آخرين اليوم يمكنك أن تحرز تقدمًا اليوم، ولكن حاول أن تقاوم رغبتك فى الاستيلاء على حصة الآخرين من العمل وتمسك بتقسم المسؤوليات كى لا تستغرق وقتًا طويلاً لإنجاز الأمور.

شبكةعيونالإخبارية

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