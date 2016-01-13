برج الميزان حظك اليوم الخميس 14/1/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى..

> الاحباط يسيطر عليك فى الفترة الماضية، مما يؤثر على علاقتك بكل من حولك، حاول أن تتخلص من هذه المشاعر السلبية، لأن سيكون لها عواقب وخيمة إذا لم تتحكم بها، فكن على قدر المسئولية، ولا تفقد عملك لأسباب واهية. برج الميزان على الصعيد العاطفى..

> لقاء مُقترب مع حبيب قديم، قد يساعد على تغيير حياتك فى الفترة المُقبلة إلى الأفضل، حاول أن تكون مستمع جيد ولا تفكر بطريقة خاطئة، وينصحك الخبراء بأن تكون على علم بأن هذا اللقاء سيكون هام لك جداً. على الصعيد الصحى..

> حاول أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، فقد أهملتها الفترة الماضية، حاول أن تعوض هذا الاهمال بمزيد من الاهتمام والحرص، كما يفضل أن تبتعد عن الأطعمة المُضرة التى تتناولها واحرص فقط على تناول الطعام الصحى حتى تفوز. توقعات علماء الأبراج لمواليد برج الميزان..

> خيراً كثير فى انتظار خلال الأيام المُقبلة، حاول أن تكون على قدر المسئولية، واهتم بكل من حولك، علاقتك بالآخرين ستتحسن كثيراً وتحديداً على مستوى العائلة والأصدقاء، كن أكثر تفاهماً حتى تنول ما ترغب فيه.

شبكةعيونالإخبارية

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