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برج الحمل حظك اليوم الخميس 14/1/2016

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برج الحمل حظك اليوم الخميس 14/1/2016 برج الحمل حظك اليوم الخميس 14/1/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>بعض الأشخاص فى مكان العمل يحاولون تحقيق أهداف تتعارض مع جهودك وما تريد تحقيقه فى العمل، وقد تواجه اليوم شخصًا متهورًا يجعلك تواجه صعوبات فى أن تقوم بوظيفتك، وربما تحتاج لأن تعيد النظر فى المعلومات التى لديك.

على الصعيد العاطفى:


>يمكنك أن تبحث عن وسيلة لإعادة الحرارة لحياتك العاطفية وأن تقتنص أى فرصة ممكنة لتعيش لحظات رومانسية مع شريكك فأنتما الاثنان بحاجة لها لأنكما على وشك الشعور بالاحباط والتخلى عن العلاقة رغم أنها تستحق بعض الصبر.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>قد تشعر بالتوتر قليلاً اليوم بشأن صحة أفراد عائلتك لا تقلق هم فى صحة جيدة وفقط فى حاجة إلى فحص وبعض الهواء النقى، فقط تابعهم وعموما ليس لديك ما يدعو للقلق.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>صعدت بسرعة إلى قمة الأشخاص المهمين لدى شخص قوى حتى دون أن تدرك ذلك، وهذا يعنى أنك تعمل على الطريق الصحيح فحاول أن تستمر فيه إذا كنت تبحث عن التقدم فى حياتك المهنية، وهذا يمكن أن يكون بداية لمرحلة هامة جدًا فى حياتك.

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مصر 365

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