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برج الثور حظك اليوم الخميس 14/1/2016

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برج الثور حظك اليوم الخميس 14/1/2016 برج الثور حظك اليوم الخميس 14/1/2016

برج الثور على الصعيد المهنى..


>علاقتك بمديرك متوترة للغاية بسبب سوء تصرفك الدائم، كما أن عندك وعصبيتك الزائدة جعلوه يغضب منك فى الفترة الماضية، حاول أن تتجاوز كافة الأزمات معه، ولا تعارضه، خصوصاً أنك على وشك الترقية، فلا تمنح الآخرين فرصة لتصيد الأخطاء، وكن حذر حتى من المقربين.

برج الثور على الصعيد العاطفى..


>تحاول أن تكسب قلب الحبيب ولكن كافة محاولاتك تنتهى بالفشل، بسبب ما حدث فى علاقتكما فى الفترة الأخيرة، ولكن لا تدع هذه المشاعر السلبية تؤثر عليك سلباً وتجعلك محبط، حتى لا تفقد تماماً.

برج الثور على الصعيد الصحى..


>يتوقع لك الخبراء أن صحتك ستتحسن كثيراً فى الفترة الماضية، خصوصاً أنك بدأت تهتم أكثر بحالتك الصحية، وما يحتاجه إليه جسدك، وكن على علم أن كل ما تفعله الآن ستجنيه فى المستقبل.

توقعات علماء الأبراج لك فى الفترة المقبلة..


>يتوقع لك علماء الفلك حظ سعيد فى الفترة المُقبلة، خصوصاً أن هناك تحسن كبير على الصعيد المادى والعملى، وكذلك على مستوى العائلة، فكن على دراية بما سيحدث لك فى الفترة المقبلة، ولا تترك نفسك للحظ.

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مصر 365

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