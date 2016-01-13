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برج الحوت حظك اليوم الخميس 14/1/2016

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برج الحوت حظك اليوم الخميس 14/1/2016 برج الحوت حظك اليوم الخميس 14/1/2016

الحوت على الصعيد المهني:
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انفعالاتك تهدد مستقبلك المهنى، أنت لا تجيد تفهم رؤسائك، واستيعاب تعليماتهم، حاول ان تاخذ بنصائح المحيطين بك.

على الصعيد العاطفى:
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كتمان مشاعرك لايظهر مدى تقديرك للحبيب، لا تبخل عليه باظهار غيرتك، فأنت تؤمن بجنون الحب، لكنك تخشاه.

على الصعيد الصحي:
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التفكير الكثير لن يجلب إليك منفعة، انت ترهق أعصابك بشكل مبالغ فيه، والصداع سيكون حليفك هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
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يتوقع علماء الفلك لبرج الحوت اليوم، أن يكون يوماً ملىء بالأحداث غير السارة، انفعالات الحوت المتقلبة تعصف بخطوات نجاحه، والتشبث بالآراء يجعل منه شخص غير قادر على تحمل المسئولية، ورغم عشقه للجنون،إلا أن خجله يمنعه من التعبير عن مشاعره، فحاول أن تستخدم صراحتك المعتادة، ورغم أن اليوم ليس الأفضل لكن هدوءك سيعيد اليك الريادة لاحقاً.

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مصر 365

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