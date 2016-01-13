برج السرطان حظك اليوم الخميس 14/1/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

>يعرف موالد برج السرطان كيف يصلون إلى المراكز القيادية بكل سهولة وذكاء دون الاصطدام يمن حولهم .>تحاول أن تعوض الحبيب عن الأيام التى غبت فيها عنة ، استمر فى ذلك حتى يشعر بوجودك وتغيرك إلى الأفضل.>تتعرض لوعكة صحية ولكنك قادر على أن تتخطاها بالعزيمة والصبر، لا تقلق فهى فترة قصيرة وسوف تمر إلى حالها .>الوقت ملائم أن تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك واجهه مشاكلك وسوف تجد الحلول بسيطة ومتاحة