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برج السرطان حظك اليوم الخميس 14/1/2016

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برج السرطان حظك اليوم الخميس 14/1/2016 برج السرطان حظك اليوم الخميس 14/1/2016

على الصعيد المهني:


>يعرف موالد برج السرطان كيف يصلون إلى المراكز القيادية بكل سهولة وذكاء دون الاصطدام يمن حولهم .

برج السرطان على الصعيد العاطفى:


>تحاول أن تعوض الحبيب عن الأيام التى غبت فيها عنة ، استمر فى ذلك حتى يشعر بوجودك وتغيرك إلى الأفضل.

برج السرطان على الصعيد الصحي:


>تتعرض لوعكة صحية ولكنك قادر على أن تتخطاها بالعزيمة والصبر، لا تقلق فهى فترة قصيرة وسوف تمر إلى حالها .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :


>الوقت ملائم أن تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك واجهه مشاكلك وسوف تجد الحلول بسيطة ومتاحة

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مصر 365

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