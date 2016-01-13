برج السرطان حظك اليوم الخميس 14/1/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:
>يعرف موالد برج السرطان كيف يصلون إلى المراكز القيادية بكل سهولة وذكاء دون الاصطدام يمن حولهم .
برج السرطان على الصعيد العاطفى:
>تحاول أن تعوض الحبيب عن الأيام التى غبت فيها عنة ، استمر فى ذلك حتى يشعر بوجودك وتغيرك إلى الأفضل.
برج السرطان على الصعيد الصحي:
>تتعرض لوعكة صحية ولكنك قادر على أن تتخطاها بالعزيمة والصبر، لا تقلق فهى فترة قصيرة وسوف تمر إلى حالها .
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :
>الوقت ملائم أن تكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك واجهه مشاكلك وسوف تجد الحلول بسيطة ومتاحة