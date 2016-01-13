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برج العذراء حظك اليوم الخميس 14/1/2016

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برج العذراء حظك اليوم الخميس 14/1/2016 برج العذراء حظك اليوم الخميس 14/1/2016

على الصعيد المهني:


>تفتح لك الأبواب حتى ترى أن الخط المستقيم أقصر طريق للوصول إلى النتيجة المطلوبة، حاول أن تسير على الطريق السليم فأنت ضيعت الكثير فى الهراء.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:


>ضيعت من يدك أفضل انسان كان يشعر بك، قد تكون الأجواء ملائمة أن تعتذر الان و تبدأ الحياة من جديد.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>لديك بعض المشاكل الصحية التى تعانى منها من فترة ولا تحاول علاجها ، قم بمراجعة الطبيب حتى تتخلص منها.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>الوقت ملائم لتصحيح أخطاء الماضى ليكون المستقبل مشرق، لديك الكثير من الأعمال المفيدة لتقوم بها فى الفترة القادمة

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مصر 365

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