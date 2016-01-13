برج الدلو حظك اليوم الخميس 14/1/2016

الدلو على الصعيد المهنى:
>الترقيات فى انتظارك، انت تمتلك القدرات التى تؤهلك لتولى المناصب، وذكائك فى التعامل مع رؤسائك، يجعل منك رجل المهام الصعبة
على الصعيد العاطفى:
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حاول ارضاء شريك حياتك، فالأجواء مناسبة لجلسات المصارحة وفتح صفحات جديدة، والأقبال على خطوات جادة سيوطد علاقتكما أكثر
برج الدلو على الصعيد الصحي:
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انت لا تفضل الضغوط النفسية، فحاول أن تنأى بنفسك بعيداً عن مشكلات المنزل، تناول المشروبات المهدئة مثل الشوكولاتة، ومارس رياضتك المفضلة.
توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج
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يتوقع علماء الفلك لبرج الدلو اليوم، ان يكون اليوم مليء بالمفاجئات و الأحداث غير المتوقعة، انت على الطريق الصريح، تسير بخطوات ثابتة، لكن احذر من الانصياع خلف غرورك وانانيتك فهم من عيوب الدلو، التى يمكن ان تعصف بخطوات نجاحه، وتقدم ملحوظ فى الأحوال المادية، وابتعد عن الضغوط النفسية، فأنت تستحق أن تعيش فى اجواء المبدعيين.
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شبكةعيونالإخبارية
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