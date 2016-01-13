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برج العقرب حظك اليوم الخميس 14/1/2016

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برج العقرب حظك اليوم الخميس 14/1/2016 برج العقرب حظك اليوم الخميس 14/1/2016

العقرب على الصعيد المهني:
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حبك للظهور لن يكسبك أعجاب المحيطين بك، بل سيزيد من شعورهم بالغربة تجاهك، لا تعطى أحد نصائح و انت لا تجيد تنفيذها، وابتعد عن تكرار اخطائك السابقة.

على الصعيد العاطفى:
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أنت معروف بأخلاصك لشريك حياتك، لكن لحظات غضبك تجعل منك شخصاً آخر، وربما يثير ذلك مخاوفه منك.

على الصعيد الصحي:
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محاولاتك لأثبات نفسك تتطلب منك التفكير الجيد، فأترك المتاعب الصحية وتغلب عليها بممارسة الرياضة بانتظام.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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يتوقع علماء الفلك لبرج العقرب اليوم ان يكون يوم الصدمات فى الأشخاص فحبك للشو واختطاف الحديث من المحيطين بك ، يجعل منك شخصاً غير مرغوب فيه خاصة بين زملاء العمل، فحاول ان تتفهم عيوبك وتصلحها،أحوالك المالية مستقرة، لكن الأيام القادمة ستشهد تحسن طفيف فيها،وحاول ان تظهر لشريك حياتك بوجهك الحقيقى حتى لا تصدمه لحظات غضبك، وافتح معه مجالات اكثر للحديث.

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مصر 365

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