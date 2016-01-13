حظك اليوم برج القوس ليوم الخميس 14/1/2016

برج القوس على الصعيد المهنى ..

> على الرغم من أنك تبذل قصارى جهدك فى العمل، إلا أن هناك بعض التفاصيل السيئة والأخطاء التى قد تعرض مكانتك للخطر، حاول أن تنتبه كثيراً إلى ما يحاك لك، وكن على دراية بكافة ما يدور من حولك، كما أنه من الضرورى عليك أن تعيد صياغة علاقتك بمديرك بالعمل، خصوصاً أنها تعرضت لبعض التوتر فى الفترة الماضية. برج القوس على الصعيد العاطفى..

> الحبيب يشعر بعدم التقدير، لأنك أهملته كثيراً فى الفترة الماضية، فمن الأفضل أن تهتم به أكثر من ذلك، وحاول أن تتجاوز كافة الأزمات التى قد تدمر علاقتك به إلى الأبد، حاول تغيير الأجواء السيئة المُحيطة بكما، ولا تدع الأفكار السيئة تسيطر عليه، وأخبره دوماً أنك تحبه كثيراً. على الصعيد الصحى..

> على المستوى الصحى بدأت منذ فترة قصيرة الاهتمام بوضعك الصحى، مما قد يكون له تأثير إيجابى عليك فى الفترة المُقبلة، ولكن لا يجب أن تُعرض نفسك لضغط زائد، واهتم كثيراً بنفسك، خصوصاً أن مناعتك ضعيفة وقد يصيبك هذا بمرض. توقعات الأبراج لك فى الأيام المقبلة..

> كل الأمور ستتحسن فى الفترة المُقبلة إلى الأفضل فلا تتعجل تحقيق المكاسب المُنتظرة منذ فترة طويلة، والمستوى المادى سيكون هناك الكثير من القرارات التى ستجعلك أكثر قدرة على التحكم بالأوضاع المحيطة بك.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365