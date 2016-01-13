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التحريات تنفى الشبهة الجنائية حول العثور على جثة مسنة بترعة فى بنى سويف

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التحريات تنفى الشبهة الجنائية حول العثور على جثة مسنة بترعة فى بنى سويف التحريات تنفى الشبهة الجنائية حول العثور على جثة مسنة بترعة فى بنى سويف

>كشفت التحريات التى باشرها العميد خلف حسين مدير مباحث مديرية أمن بنى سويف، وقيادة النقيب محمد الفقى معاون مباحث مركز شرطة سمسطا، الثلاثاء، بعد العثور جثة سيدة فى العقد الثامن من عمرها، غارقة فى مياه ترعة قرية الشنطور، بجوار مركز شباب القرية التابعة لمركز سمسطا، أن السيدة تدعى "راضية.م.س" 80 سنة، مقيمة بمركز سمسطا، وسقطت فى ترعة بجوار مركز شباب قرية الشنطور منذ 3 أيام.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، حيث تعرفت نجلة المتوفية على الجثة، وأقرت بتغيبها عن المنزل منذ 3 أيام، وتعانى من ضعف البصر.

وتلقى العقيد محمد عبد اللطيف، مأمور مركز شرطة سمسطا، بلاغا من أهالى قرية الشنطور عصر اليوم بعثورهم على جثة لسيدة عجوز غارقة فى مياه ترعة القرية.


>- العثور على جثة سيدة مجهولة غارقة فى ترعة بقرية الشنطور ببنى سويف
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